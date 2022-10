Bolsonaro: »Der größte Sieg für Patrioten in der Geschichte Brasiliens«

Entgegen aller Umfragen hat der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro in die Stichwahl schafft, seine Liberale Partei wurde die stärkste Kraft in Parlament. Unregelmäßigkeiten bei der Wahl scheinen Bolsonaros Warnung vor dem rein elektronischen Wahlsystem zu bestätigen.

Nach aktuellem Stand erhielt Präsident Jair Bolsonaro 43,2% der Stimmen, der vorbestrafte Sozialist Luiz Inácio Lula da Silva 48,43%, sie gehen damit am 30.10. in die Stichwahl. Damit sind die größten Wahlverlierer die Umfrageinstitute, die Bolsonaro bei 36% gesehen hatten und Lula da Silva bei 50%.

Unregelmäßigkeiten bei der Wahl scheinen außerdem Jair Bolsonaro Recht zu geben, der vor dem rein elektronischen Wahlsystem Brasiliens gewarnt hatte, bei dem es gar keine Papierwahlzettel gibt, die sich im nachhinein nachprüfen ließen. Die Mainstreammedien hatten Bolsonaros Warnungen im Vorfeld mit Donald Trumps Anfechtung der Wahl 2020 verglichen und ungeprüft als »unbegründet« diffamiert.

Elektronische Wahlsysteme wurden 2009 vom deutschen Bundesverfassunggericht aufgrund ihrer Intransparenz und möglichen Manipulierbarkeit in Deutschland verboten, werden aber bei EU-Wahlen entgegen deutschem Recht verwendet.

Am Sonntag, 2.10 lag Bolsonaro entgegen aller Vorhersagen vorne, mit 47,01% der Stimmen (22.028.936) und 44,16% für Lula da Silva (20.693.810) als und 19:22 h Ortszeit 41,19% der Stimmen ausgezählt waren. Um 19:55 Ortszeit waren 60,33% ausgezählt, mit 32.049.235 für Bolsonaro (46,01%) und 31.484.583 Stimmen für Lula da Silva (45,20%)

Dann wendete sich das Blatt und Lula da Silva ging in Führung, mit 50.181.166 Stimmen (47,12%) gegenüber 47.206.466 Stimmen (44.32%) für Bolsonaro um 20:30 h als 90,26% der Stimmen ausgezählt waren.

Wähler teilten Videos, die scheinbar zeigten, wie ein Wahlautomat eine Stimme für Bolsonaro nicht mehr akzeptierten.

Bemerkenswert war außerdem die Tatsache, dass Bolsonaro angeblich im Bundesstaat Minas Gerais verloren hatte, wo er seinen Wahlkampf 2022 begann und 2018 von einem Messerattentäter schwer verletzt wurde, obwohl sein Kandidat für die Abgeordnetenkammer Nicolas Ferreira haushoch gewonnen hatte, mit 1.492.047 Stimmen gegen 238.967 für den sozialistischen Gegner André Janones.

Journalist Matthew Tyrmand wies darauf hin, dass die Wahlenmascheinen in Brasilien von der Firma Smartmatic sind, die aus Venezuela und angeblich die Software für die Dominion-Wahlmaschinen in den USA 2020 lieferten. »Absoluter Wahlbetrug«, schrieb Tyrmand. »Es passiert hier vor unseren Augen. Sowas ist statistisch nicht möglich, dass alle neuen Stimmtranchen für einen Kandidaten ausfallen.«

Während Bolsonaro angeblich hinter Lula da Silva lag, war seine Liberale Partei klarer Sieger und größte Partei im Parlament, mit 24,9% im Senat und 16,5% in der Deputiertenkammer.

Jair Bolsonaro schrieb auf Facebook:

Gegen alles und jeden hatten wir im 1. Wahlgang 2022 mehr Stimmen als 2018 - fast 2 Millionen Stimmen mehr! Wir sind auch die größten Fraktion in der Deputiertenkammer und im Senat, was unsere oberste Priorität war.

Wir haben in der 1. Runde in 8 Staaten die Gouverneurswahl gewonnen und werden in der 2. Runde in weiteren 8 Staaten gewinnen. Das ist der größte Sieg für Patrioten in der Geschichte Brasiliens: 60 % Brasiliens werden von Leuten regiert, die unsere Werte verteidigen und für ein freies Land kämpfen.

Viele Menschen wurden von den von den Meinungsforschungsinstituten verbreiteten Lügen hinters Licht geführt, und waren in der 1. Runde völlig demoralisiert. Alle Vorhersagen waren falsch – die Meinungsforschungsinstitute sind bereits die größten Verlierer dieser Wahl. Wir besiegen diese Lüge und jetzt werden wir die Wahl gewinnen!