»Blasphemie in Schweden inakzeptabel«

Die Gesetzgebung in Schweden bezüglich der Meinungsfreiheit ist sehr weit gefasst. Das Verbrennen des Koran als Ausdruck der Kritik gegen den Islam ist vom Gesetz her geschützt. Für Bergoglio ist das »inakzetable Blasphemie«.

Vor ungefähr zwei Wochen wurden in der schwedischen Hauptstadt Stockholm einige Exemplare des Koran als Zeichen der Kritik am Islam öffentlich verbrannt. Mit-Iniator der Aktion war ein in Schweden lebender Exil-Iraker, der vor den dortigen Mullahs geflohen war und mit dieser oder ähnlicher Aktionen bereits mehrfach öffentlich in Erscheinung getreten war. Radikale Muslime in Bagdad hatten daraufhin die schwedische Botschaft in Bagdad gestürmt. Der muslimische Alleinherrscher am Bosporus hat die Aktion ebenfalls verurteilt und hat angekündigt, sein Veto gegen den NATO-Beitritt Schwedens aufrecht zu erhalten. Der Iran hat seinen Botschafter aus Schweden abberufen und will eigenen Angaben zufolge seine Botschaft in dem nordeuropäischen Land dauerhaft nicht wieder zu besetzen.

Aktuell fühlt sich auch Bergoglio, der in Rom residierende Argentinier, dazu berufen, wieder einmal zu politisieren. In einem Interview mit der arabischen(!) Zeitung Al-Ittihad äußerte er sich sehr kritisch zur schwedischen Gesetzgebung und bezeichnete sie wörtlich als »inakzetable Blasphemie«. »Ich verspüre Wut und Ekel über diese Aktionen«, sagt er in dem Interview mit der Zeitung, das laut Reuters heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten veröffentlicht wird.

Das ist der selbe Bergoglio, der sich mit Äußerungen hinsichtlich der Christenverfolgung, der Christenvertreibung und der Zerstörung christlicher Kirchen vor allem in arabischen und muslimischen Ländern extrem zurückhält. Das stellt für ihn offensichtlich keine Blasphemie dar. Zumindest lässt er davon nichts öffentlich verlautbaren.