BlackRock verliert 1,5 Billionen Dollar, plant 500 Entlassungen

20.01.2023 - 10:20

Larry Fink war mit seinen Finanzspielchen im Immobiliensektor Hauptverursacher der Lehman-Pleite und damit der Finanzkrise 2008/2009. Viele Unternehmen haben sich noch immer nicht davon erholt, aber statt im Gefängnis einzusitzen, gründete Fink die Firma BlackRock und damit ein Finanzimperium, in dessen Aufsichtsrat unser Friedrich Merz saß oder noch immer sitzt.

Was nicht heißen soll, daß er für politische Einflußnahme bezahlt wird, wer kommt denn auf so etwas. Trotzdem sollte die Verflechtung von Wirtschaft und Politik transparenter gemacht werden, namentlich die Beteiligung von Mandatsträgern an Großunternehmen.