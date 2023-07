BlackRock-Chef Larry Fink: »Man muss Verhalten erzwingen«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

12.07.2023 - 12:56

Wir wollen bitte, dass diese Millionäre uns ein ökologisches Leben vorleben, was wir in den nächsten 5 Jahren massiv kontrollieren. Wenn sie sich an das halten was sie für uns vorsehen, okay. Dann reden wir nochmal drüber, wie es weiter gehen soll.Also keine Privat-Jets, Hubschrauber oder Riesen-Jachten, wo ganze Dörfer drauf leben könnten!