Blackout in Ludwigshafen: Werden Stromausfälle bald Alltag sein?

Am vergangenen Freitag ist es im Raum Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) und in Teilen von Frankenthal und Grünstadt zu einem größeren Stromausfall gekommen [siehe Berichte »T-Online« und »Ludwigshafen24«]. Die Bezirke, die an das Umspannwerk Mundenheim und an das Umspannwerk Mitte angeschlossen sind, hatten am Abend keinen Strom mehr, weil die Umspannwerke wegen technischer Defekte zeitweise abgeschaltet werden mussten.

Nicht nur das Licht und viele technische Geräte fielen aus. Auch der Verkehr kam zum Erliegen. Straßenbahnen konnten nicht mehr fahren. Der komplette öffentliche Personen-Nahverkehr fiel aus. Sogar die Trinkwasserversorgung war unterbrochen.

In der Nacht konnten Experten und Techniker der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) und der Pfalzwerke Netz AG die Stromversorgung wiederherstellen.

Wir fragen uns: Werden solche Vorfälle zunehmen, wenn die EU-Verkehrswende fort- und umgesetzt wird und ein Großteil des gesamten Straßenverkehrs elektrisch versorgt wird? Wird die Wahrscheinlichkeit von Blackouts wachsen? Schon jetzt sehen viele Experten unser Stromnetz überlastet. Wenn im Winter Dunkelflauten hinzukommen und der Verkehr dann öfters zum Erliegen kommt, was dann? Was ist, wenn solche Stromausfälle nicht nur häufiger stattfinden, sondern sich auch breitflächiger auswirken und länger anhalten? Was bewirkt das für den Industriestandort Deutschland? Ist die Versorgungssicherheit mit Strom und Wasser nicht ein Standortfaktor für Investoren und Industrie? Wollen wir hier Verhältnisse wie in Entwicklungs- und Schwellenländern, wo der Strom häufiger ausfällt und ständig die Notstromaggregate anlaufen müssen?

Blackouts und Stromausfälle sollten uns eine Warnung sein, die Politik dazu zu ermahnen, durch richtige Entscheidungen für Energiesicherheit zu sorgen.