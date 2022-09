Bischof Bätzing fordert von Bürgern »Konsumverzicht«

Die Bischöfe reihen sich in die Aussagen anderer Eliten aus Politik und Mainstream-Medien, die von den Bürgern verlangen, den Gürtel enger zu schnallen, aber selbst in Saus und Braus auf Kosten der Steuerzahler und Beitragszahler leben.

Warum fängt der Bischof nicht bei sich selbst an? Warum legt er nicht sein Gehalt und seine Nebeneinkünfte offen und zeigt, wie viel er davon dem Armen spendet und selbst auf Konsum verzichtet? Was hätte Jesus getan? Hätte Jesus den Lebensstil deutscher Bischöfe für gut befunden? Ob man Christ ist oder nicht: Dass ausgerechnet die Bischöfe den Bürgern in dieser schweren Zeit abverlangen, den Gürtel enger zu schnallen, ist blanker Hohn und Spott im Angesicht der Not der Menschen.