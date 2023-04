Bildungsalarm: Jetzt bleiben sogar immer mehr Erstklässler sitzen

In immer mehr Grundschulen wird Alarm geschlagen. Grund: Immer mehr Kinder haben zu wenig Deutschkenntnisse oder sind noch nicht schulfähig. Der hohe Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund spielt hierbei eine Rolle.

Deutschland hat wenig Rohstoffe. Die Bildung, der Erfindergeist der Menschen, das Handwerk, die Ingenieurs-Kunst: Das waren lange Zeit die Trümpfe Deutschlands.

Doch der Blick auf die nachfolgende Generation lässt die Hoffnung auf eine gute Zukunft schwinden. Immer mehr Schulabgänger haben keine ausreichenden Kenntnisse und Fähigkeiten, um ins Berufsleben einzusteigen. Und immer mehr Jugendliche verlassen die Schule ohne Schulabschluss.

Nun schlagen sogar die Grundschulen Alarm!

Immer mehr Kinder haben zu wenig Deutschkenntnisse oder sind noch nicht schulfähig. Das hohe Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund spielt hierbei eine Rolle.

So berichtet »n-tv« über den Schock einer Grundschullehrerin in Ludwigshafen, in deren Schule gleich 40 Kinder die erste Klasse wiederholen müssen! Die Schülerschaft der Grundschule besteht zu rund 98 Prozent aus Schülern mit Migrationshintergrund.

Die Situation in Ludwigshafen scheint extrem zu sein, doch der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung spricht davon, dass dies nur die Spitze des Eisbergs sei. Es gebe in ganz Deutschland viele solcher Fälle.