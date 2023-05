Bidens Umfragewerte im Keller, Trump obenauf

Der Kampf um die US-Präsidentschaft und die Wahl im November 2024 könnte eine Neuauflage des Duells Trump versus Biden bringen. Sollte es dazu kommen, stehen die Zeichen laut einer Umfrage in US-Medien für Biden extrem schlecht.

Trump hatte bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November 2024 weit vor Biden. Seine frühzeitige Kandidatur sorgte für einen immensen Schub in den Umfragewerten und seiner Popularität, die in den vergangenen Jahren durchaus gelitten hat. Biden hingegen zögerte mit seiner Kandidatur extrem lange und jetzt, nachdem er sich zu diesem Schritt durchgerungen hat, zeigen sich keinerlei positive Auswirkungen für ihn. Ganz im Gegenteil, wie eine große Umfrage in mehreren US-Medien belegt.

Während die Mehrheit der Befragten Donald Trump trotz seines ebenfalls fortgeschrittenen Alters (im Juni wird er 77 Jahre alt) ihn für geistig und körperlich fit genug zur Ausübung des Präsidentenamtes hält, wird Biden in diesen beiden Punkten schwer abgewatscht. 63 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass Biden geistig nicht fit genug für dieses Amt ist, 62 Prozent zweifeln an, dass er körperlich dazu in der Lage ist. Die öffentlichen Auftritte Bidens, wo er sowohl geistig wie auch körperlich desorientiert wirkt und mitunter inhaltslos ins Mikrophon stammelt oder beim Gang zum oder vom Rednerpult gestützt werden muss, tragen wohl auch zu diesen Ergebnissen bei.

»Diese Umfrage ist einfach nur brutal für Präsident Biden«, kommentierte ABC-Moderator George Stephanopoulos die Zahlen, die angesichts der bevorstehende Vorwahlen einen Dämpfer für Biden bedeuten.

Da hilft es Biden auch nichts, dass er beim Thema Vertrauenswürdigkeit tatsächlich besser abschneidet als Donald Trump. In einem direkten Duell hätte Trump mit 44 zu 38 Punkten die Nase vorne. Und: selbst 58 Prozent der US-Demokraten hätten lieber einen anderen Kandidaten als Biden. Rückhaltlose Unterstützung sieht anders aus.