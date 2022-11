Biden widerspricht Selenskij bezüglich der Rakete

Selenskij behauptet trotz eindeutiger anderslautender Beweise weiterhin hartnäckig und realitätsfern, die in Polen niedergegangene Rakete sei von Russland abgeschossen worden und nicht von der Ukraine. Da widerspricht ihm jetzt sogar »Sleepy-Joe« Biden.

Wie groß Selenskijs Verzweiflung sein muss und wie sehr er sich unbedingt den Eintritt der NATO in seinem Feldzug gegen Russland wünscht, belegen die Geschichtchen und Geschichten um die in Polen niedergegangene Flugabwehrrakete. Zwar dauern die Ermittlungen noch an, aber ein paar Fakten gibt es bereits: zwei polnische Landarbeiter kamen bei der Explosion ums Leben. Bei dem Geschoss handelt es sich um eine Luftabwehrrakte vom Typ S 300, eine alte Luftabwehrrakete noch aus sowjetischer Produktion. Sowohl die Ukraine wie auch Russland haben in ihren Militärbeständen jede Menge dieser Raketen. Beide Seiten kämen von daher für einen Abschuss in Frage. Aber die Reichweite der S 300 liegt bei maximal 200 Kilometern. In keiner Himmelsrichtung rund um den Aufschlagpunkt befindet sich in einer Distanz von 200 Kilometern oder darunter eine einzige russische Luftabwehrstellung. Auch keine der pro-russischen Separatisten. Oder irgendwelchen Freischärlern. Oder was auch immer Selenskij sich da zurecht phantasiert.

Dann bleibt da auch noch die Frage, warum russische Einheiten eine Luftabwehrrakete abschießen sollen, wenn die Ukraine nicht einmal mehr eine Luftwaffe hat, auf die es sich zu schießen lohnen würde. Aber auch das will Selenskij weder argumentativ an sich heranlassen noch als echten Aspekt bewerten. So wie er an seinem »glorreichen Endsieg« festhält, so verbeißt er sich hartnäckig in die Behauptung, »die Russen waren es«.

Allerdings steht Selenskij in diesem Zusammenhang ziemlich alleine und im kurzen Hemd da. Selbst der ihm sonst nur zu gerne gefällige »Sleepy-Joe« Biden und dessen Genossen widersprechen dem ukrainischen Ex-Komiker im Präsidentenpalast. Die USA konnten die Rakete durch ihre Geheimdienstsysteme vom Start bis zum Einschlag verfolgen und geben an, dass sie ukrainisch und nicht russisch ist, so die eindeutige Stellungnahme der Biden-Administration.