Biden-Sippe erneut tief in Korruptionsfall verwickelt

Elizabeth Hirsh Naftali wurde in die US-Kommission zur Erhaltung des amerikanischen Erbes im Ausland berufen. Nicht etwa, weil sie über besondere Qualifikationen verfügt. Sie bekam den Job, weil sie ein von Hunter Biden geschaffenes »Kunstwerk« für 1,3 Millionen US-Dollar erwarb.

Die Fälle von Korruption, Bestechung und sonstigen krummen Geschäfte des Biden-Clans scheinen kein Ende zu nehmen. In die meisten dieser Fälle ist Hunter Biden, der Sohn von »Sleepy-Joe«, unmittelbar verstrickt, doch im aktuellen Fall spielt er ausnahmsweise lediglich eine Nebenrolle. Es geht um den Kauf eines von ihm erschaffenen »Kunstwerks«, ein selbst gemaltes Bild. Kunstexperten stellten ihm ein vernichtendes Zeugnis für sein Machwerk aus und bezeichneten das Bild als stümperhaft. Dennoch erzielte es beim Verkauf die unglaubliche Summe von 1,3 Millionen US-Dollar. Käuferin des Bildes ist Elizabeth Hirsh Naftali. Der Kauf liegt einige Monate zurück.

Jetzt wurde genau diese Elizabeth Hirsh Naftali von der Biden-Administration in die US-Bundeskommission zur Erhaltung des amerikanischen Kulturerbes im Ausland ernannt. Welche persönliche oder berufliche Qualifikation Hirsh Naftali vorzuweisen hatte, um den prestigeträchtigen Auftrag zu verdienen, war und ist unklar. Der Business Insider hat in einem Beitrag die Namen von zwei Kunstkäufern des Präsidentensohns Hunter Biden veröffentlicht – Kevin Morris und eben Elizabeth Hirsh Naftali. Genau diese Transaktion wirft neue Fragen über Joe Bidens Beziehung zur Korruption auf.

Der Verkauf von Hunter Biden an einen amtierenden US-Kommissar könnte eine »absolute Mauer« zwischen den offiziellen Pflichten von Präsident Biden und den Geschäftsinteressen seiner Familie durchbrochen haben, sagt ein Experte. Licht in diese Transaktion wurde durch die Verkaufsunterlagen des Kunsthändlers von Hunter Biden, der Georges Bergès Gallery of Manhattan, gebracht.