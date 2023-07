Biden-Regierung »LGBT-Ideologie sei« für das US-Militär ein »strategischer Vorteil«

Der stetige Aufstieg der woke-Ideologie innerhalb des Militärs, der seit den Clinton-Jahren trotz der Präsidentschaften der Republikaner George W. Bush und Donald Trump anhielt und wuchs, wurde von Biden verstärkt.

Die Vereinigten Staaten Armed Forces erhalten laut der Biden-Regierung einen »strategischen Vorteil«, indem sie Vielfalt und eine politisch korrekte Arbeitsumgebung priorisieren. Dies wurde als Reaktion auf einen Vorschlag der Republikaner, verschiedene woke-Praktiken aus dem Militär zu verbannen, erklärt, wie LifeSiteNews berichtet.

Laut Fox News möchten Republikaner im US-Repräsentantenhaus, dass der jährliche National Defense Authorization Act (NDAA) für das nächste Haushaltsjahr Sprache enthält, die die Diversity-, Equity-, Inclusion- und Accessibility-Programme (DEIA) des US-Verteidigungsministeriums (DOD) abschafft, Drag-Shows von militärischen Veranstaltungen verbietet, die Finanzierung von Critical Race Theory (CRT)-Initiativen beendet, die Position des Chief Diversity Officer im DOD abschafft und DEIA-Stellen nicht als Senior-Positionen einstuft.

»Wir haben meine Änderungsanträge verabschiedet, die DEI-Bürokraten gekürzt haben, die Rassen- und Geschlechtsquoten bei der militärischen Rekrutierung und Beförderung verbieten, ungeimpfte Soldaten, die von der Biden-Administration entlassen wurden, wieder einstellen, und das digitale Botschafterprogramm für Drag Queens in der Marine beenden«, sagte der US-Abgeordnete Jim Banks (R-IN) im Juni.

Am Montag veröffentlichte das Weiße Haus eine Erklärung, in der es die Änderungsanträge kritisierte und behauptete, dass der »strategische Vorteil des Militärs in einer komplexen globalen Sicherheitsumgebung in dem vielfältigen und dynamischen Talentpool liegt, aus dem wir schöpfen. Wir verlassen uns auf vielfältige Perspektiven, Erfahrungen und Fähigkeiten, um eine globale Führungskraft zu bleiben, Kriege abzuschrecken und unsere Nation sicher zu halten.«

»Darüber hinaus hat das Verteidigungsministerium (DoD) sich verpflichtet, einen würdevollen, respektvollen und sicheren Arbeitsplatz zu schaffen und aufrechtzuerhalten«, behauptete die Regierung. »Gesetzgebung, die die Fähigkeit des DoD verringert, eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen und das Beste anzubieten, was unsere Nation zu bieten hat, stellt das Ministerium strategisch benachteiligt.«

Mit den Republikanern im Repräsentantenhaus und den Demokraten im Senat bleibt abzuwarten, wie viele der Änderungsanträge (falls überhaupt) es in die Version schaffen werden, die Präsident Joe Biden erreicht, oder ob er sie gegebenenfalls mit einem Veto ablehnen würde.

Verfügbare Beweise zeigen, dass trotz der Rhetorik der Regierung der Einfluss des »Diversity«-Dogmas auf die Streitkräfte bei weitem nicht vorteilhaft war.

Der stetige Aufstieg der woke-Ideologie innerhalb des Militärs, der seit den Clinton-Jahren trotz der Präsidentschaften der Republikaner George W. Bush und Donald Trump anhielt und wuchs, wurde von Biden verstärkt. Nach seinem Amtsantritt öffnete Biden das Militär schnell für Rekruten, die an Geschlechtsdysphorie leiden, und ließ seinen Verteidigungsminister Lloyd Austin eine Überprüfung des vermeintlichen »inländischen Extremismus« innerhalb des Militärs starten, die von vielen als Vorwand angesehen wurde, um konservative Ansichten aus den Reihen zu entfernen.