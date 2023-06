Biden bei Rede in Connecticut komplett neben der Spur

»Sleepy-Joe« Biden sorgte am Freitag für Verwirrung, als er seine Ausführungen auf einem Gipfeltreffen in Connecticut zur Reform der Waffenkontrolle mit einer Formulierung beendete, die eher mit dem Land identifiziert wird, von dem er zuvor seine Unabhängigkeit erklärt hatte.

Die Zahl der peinlichen Auftritte von »Sleepy-Joe« Biden ist datentechnisch bisher nicht erfasst und wird es wohl auch nicht mehr. Sein jüngster Auftritt am vergangenen Freitag in Connecticut würde es aber mit Sicherheit in die Auswahl der absurdesten Auftritte schaffen.

Zum Abschluss seiner Rede auf dem National Safer Communities Summit in West Hartford teilte Biden der Menge mit, dass sich ein Sturm nähern könnte und dass er nicht allen Teilnehmern die Hand geben könne. Er äußerte auch einen anderen seltsamen Satz, den er einst gegenüber einem Studenten gebrauchte, der ihn über seinen vierten Platz bei den Vorwahlen 2020 in Iowa ausfragte: »Ist das die Wahrheit? Nun, machen Sie keine Lüge - wie die Szene in dem John-Wayne-Film - machen Sie mich nicht zu einem hundegesichtigen, lügenden Pony-Soldaten«, sagte Biden, diesmal über den gemeldeten aufkommenden Sturm.

»Ich werde mich vor jede Sektion stellen - nein, ich meine es wirklich so - wenn Sie die Kamera sehen können, können sie Sie sehen. Das ist für Sie der am wenigsten folgenreiche Teil dieser ganzen Sitzung, das verspreche ich«, sagte er. Zur Verwirrung der Beobachter schloss er mit den Worten: »In Ordnung. Gott schütze die Königin«, bevor er sich umsah, um herauszufinden, wo er die Bühne verlassen sollte.



Der derzeitige Monarch des Vereinigten Königreichs ist König Karl III., da seine Mutter, die langjährige Königin Elisabeth II. im September verstorben ist. Auch die Presseabteilung des Weißen Hauses, auf den sich viele Nachrichtenagenturen verlassen, um einen Überblick über die öffentlichen Termine des Präsidenten zu erhalten, schien über Bidens Bemerkung verwirrt zu sein.