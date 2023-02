Biden-Administration pumpt weitere Milliarden Dollar in die Ukraine

Die Finanzministerin der Biden-Administration Janet Yellen hat bei ihrem Besuch in Kiew Selenskij die Bereitstellung weiterer zehn Milliarden US-Dollar »in den kommenden Monaten« versprochen. Die erste Tranche in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar stünde sofort bereit, sagte Yellen.

Seit Beginn der sogenannten Maidan-Proteste im November 2013 pumpten diverse westliche Interessengruppen Milliarden an Euro und Dollar in die ihnen wohlgesonnenen ukrainischen Gruppen, darunter unter anderem auch in die militante nationalistische Organisation »Prawjy Sektor«. Ihre Angehörigen wüteten ganz besonders brutal in der Anfangphase im seit Juni 2014 andauernden Krieg der Ukraine gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen in Luhansk und Donezk. Die Menschenrechtsgruppe Amnesty International berichtete im Mai 2015 von Entführungen und Folter, die von Kämpfern des Prawyj Sektor im Konfliktgebiet begangen werden.

Diese und andere Paramilitärs, wie zum Beispiel auch das ultra-nationalistische Asow-Regiment samt seiner aus westlichen Ländern stammenden ausländischen Söldnern, wurden und werden seitdem massiv finanziell von der US-Regierung ausstaffiert. Wobei es eine Phase (unter US-Präsident Trump) gab, wo der Geldfluss aus Wahington versiegt war. Aber seitdem »Sleepy-Joe« Biden in die erste Reihe gestellt wurde, sprudelt das Geld im Überfluss - weenn man den diversen Meldungen in den Medien Glauben schenken will vor allem direkt in Selenskijs Geldbeutel. Ein Ende der Unterstützung ist nicht geplant, ganz im Gegenteil. Weitere zehn Milliarden US-Dollar wurden Selenskij von Bidens Finanzministerin Janet Yellen bei ihrem Besuch versprochen.

Viel geholfen hat das viele Geld bisher allerdings nicht. Die ukrainische Armee musste sich in den vergangenen zwölf Monaten fast komplett aus der bei ihrer eigenen Offensive 2014 nahezu vollständig okkupierten Region Luhansk zurückziehen. Zwei Drittel der zu mehr als der Hälfte besetzten Region Donezk musste sie räumen, ebenso gingen die südlichen Landstriche der Regionen Saporischja und Kherson verloren.

Derzeit führt die russische Armee zeitgleich mehrere Offensiven gegen ukrainische Stellungen durch. Angriffe auf Kupjansk, Liman, Bachmut, Awdijiwka und Wuhledar wurden gemeldet; die Einkreisung der ukrainischen Verbände in Bachmut steht trotz Selenskijs Durchhalteparolen und angeblicher Erfolgsmeldungen unmittelbar bevor (siehe interaktive Karte). Die Biden-Administration inbesondere und den Wertewesten im Allgemeinen ficht das nicht an: sie pummpen weiter Geld und Material (vor allem Kriegsgüter, Kriegsgerät und Munition) in das Loch ohne Boden, auch als Ukraine bekannt.