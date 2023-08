»Angesichts der schweren Krise, in der sich unser Land in Folge der ideologiegetriebenen Politik der Ampel befindet, sind die Ergebnisse der Klausur in Meseberg enttäuschend und völlig unzureichend. Die angekündigten Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung werden nichts daran ändern, dass weiterhin Unternehmen massenhaft ins Ausland flüchten und dem Mittelstand eine beispiellose Insolvenzwelle droht. Die geplanten jährlich sieben Milliarden Euro des ‚Wachstumschancengesetzes‘, auch noch gekoppelt an klimapolitische Vorgaben, sind halbherzig und reichen nicht aus. Die Beschlüsse von Meseberg werden Deutschland nicht aus der Krise führen. Scholz muss den Weg für Neuwahlen freimachen, um weiteren Schaden von unserem Land abzuwenden.«