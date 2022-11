Berliner Straßenreinigung der »Jedermänner«

Die Berliner haben die Nase gestrichen voll von den durchgeknallten Straßenblockierern und legen jetzt selbst Hand zur Lösung des Problems: Ärmel hochgerollt, in die Hände gespuckt und schon räumt die »Jedermann«-Straßenreinigung die Blockade weg.

Die Selbstklebenden der Letzten (De-)Generation versuchen, zeitgleich so viele Straßen wie möglich in Berlin zu blockieren und sich dann dort auch noch festzuleimen. Manchmal gelingt es ihnen, manchmmal aber auch treffen sie auf Autofahrer, die sich diesem Ansinnen konsequent entgegen stellen. In diesem kurzen Video zeigt sich, dass ein paar kräftige junge Männer ausreichend sind, um den Klebstoff-Süchtigen ihr Unterfangen auszutrieben.

Noch bevor sich die potenziellen Geleimten auf dem Asphalt festpappen können, greifen die jungen Männer ein und zerren »Paule Pattex« und seine klebrigen Genossen von der Straße. Natürlich versuchen die auf der Straße (K)Lebenden, sich in ihr gewohntes Habitat zu bewegen und dort zu verankern, aber die Jungs von der Selbshilfegruppe »Straßenreinigung für Jedermann« kennen keine Gnade und unterbinden selbst die hartnäckigsten Versuche der Blockierer.

Natürlich ist das Gemaule groß bei den anderen Möchtegern-Demokraten. Aber da sind sie bei den Abräumern genau an die falschen geraten. Die Antwort auf den Zwischenruf, die Straße zu blockieren sei »politisches Recht«, gibt es zwei Antworten: auf der einen Seite wird sachlich eindeutig darauf hingewiesen, dass die Straßen für Rettungs- und Hilfsdienste blockiert werde. Dafür gibt es kein Recht. Die andere Antwort ist weniger ausführlich, dafür aber in ihrer Deutlichkeit klarer und unmissverständlich: »Politisches Recht? Am Arsch, Alter!«