»Berliner Stadt-Autobahn A100 fertig bauen!«

Der Bundestag entscheidet am Donnerstag, 9. Februar 2023, über die Forderung der Fraktion Die Linke, den Weiterbau der Bundesautobahn A100 in Berlin zu stoppen (20/1913). Zu dem Antrag der Fraktion mit dem Titel „A100 qualifiziert beenden“ wird der Verkehrsausschuss eine Beschlussempfehlung abgeben.

Darüber hinaus beraten die Abgeordneten erstmals über die Forderung der CDU/CSU-Fraktion, die A100 fertig zu bauen. Die Abgeordneten haben einen entsprechenden Antrag (20/5545) vorgelegt, der entweder direkt abgestimmt oder im Anschluss an die Ausschüsse überwiesen werden soll.

Dazu Beatrix von Storch, stellv. Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, in ihrer Rede:

»Grüne und Linken stellen sich der notwendigen Verlängerung der A100 in Berlin mit aller Macht stellen. Ihre Einstellung zur Mobilität ist vor allem eins: Verlogen.



• Und die grüne Verkehrssenatorin Jarasch kommt im dicken Dienstwagen zur Radwegeröffnung.



• Klimakleber blockieren den Berufsverkehr- und jetten dann nach Bali…



• Der bekennende Porschefahrer Klaus Ernst, Vorsitzender des Ausschusses für Klimaschutz, bekämpft den Autobahnausbau.



Ganz unser Humor!



Und eine wichtige Information an die woke Parallelwelt: Man kann eine Millionenmetropole wie Berlin nicht mit dem Lastenfahrrad versorgen. Aber es gibt noch einen Grund:

Wegen des Totalversagens der Öko-Sozialisten in der Schulpolitik, der Sicherheitspolitik, beim Wohnungsbau fliehen immer mehr Berliner an den Stadtrand und die fahren dann mit dem Auto in die Stadt zum Arbeiten. Das ist die Realität.

Und was ist die woke Alternative zur A100? Na klar: Der Öffentliche Personennahverkehr - die Zauberformel der Links-Grünen für ihren Traum von der autofreien Welt. Nun- wie sieht es damit also in Berlin aus? Stand 6. Februar 2023:

• S-Bahnverkehr im Nord-Südtunnel - S 1. S. 2. S25 und S26 - unterbrochen. Ebenso unterbrochen: die U 2 und die U-6.

• S-Bahnverkehr auf der S3, S5, S9 eingeschränkt

• Busse statt U-Bahnen auch auf den Linien U1 und U3



Der Schienenersatzverkehr - so der Berliner Tagesspiegel:

• … Eine Odyssee, die selbst Homer zur Verzweiflung getrieben hätte. Aus 20 Minuten von Zehlendorf nach Kreuzberg werden knapp eineinhalb Stunden.

Und wo die S-Bahn noch fährt - Verspätungszeiten so hoch wie seit 5 Jahren nicht.

Und zur Sicherheit:

Im Jahr 2021 gab es in Berliner Nahverkehr 10.230 Raubüberfälle - mehr als doppelt so viel wie im öffentlichen Nahverkehr von Mexiko Stadt.

Wer die Realität im bunten, kulturell bereicherten und weltoffenen Deutschland studieren will, der muss nachts die U8 zwischen Kottbusser Tor und Alexanderplatz nehmen, wo

• Sich Drogendealer, Junkies, Obdachlose gute Nacht sagen.

• Menschen vor die fahrende U-Bahn gestoßen werden

• Frauen von jungen Migranten sexuell belästigt werden

• „Männer“ „Allahu akbar“ und „tötet alle Deutschen“ rufen

Jeder Berliner weiß, dass die U8 insbesondere für Frauen, oder wie Sie (Die Linke) sagen: Menstruierende Körper – kein Verkehrsmittel ist, sondern ein gefährlicher Spießrutenlauf auf Schienen.

Was Berlin braucht - ist die A 100. Was Berlin nicht braucht, ist eine linke Regierung.«