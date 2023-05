Berliner Kirchenmann unterstützt ganz offiziell Radikale

Er sieht die Unterstützung der Klimasekte als notwendiges Angebot, um »miteinander im Gespräch zu bleiben«, damit sich die gesellschaftliche Spaltung nicht weiter ausbreitet. Schließlich wolle die »Letzte Generation« wie auch die Kirche die Schöpfung bewahren. Menschenleben scheinen freilich für Herrn Höcker nicht zur göttlichen Schöpfung zu gehören, da sie ja auch bei den fanatischen Rettungsfahrzeugblockierern nicht viel zählen. Inzwischen gibt es zahlreiche Videos, in denen eindeutig festgehalten ist, wie Klimakleber Fahrzeuge unter Martinshorn an der Weiterfahrt zu ihrem Einsatzort behindern. Selbst verzweifelt weinende Menschen, die dank des Blockadeterrors der selbst ernannten Klimaretter nicht zu ihrem OP-Termin oder anderen (lebens-)wichtigen Arztterminen kommen, können das Herz der Fanatiker nicht erweichen.

Aber lesen wir, was Herr Superintendent Höcker zu der von ihm begeistert unterstützten Gruppierung meint, deren Fanatismus ihn nicht weiter zu stören scheint. Angesprochen, ob er auch Kritik einstecken müsse, dass er »sich radikalisierenden Menschen eine Kirche zur Verfügung« stelle, antwortet Höcker in der für die EKD so typisch gewordenen »Leichten Sprache« für Kinder und geistig Minderbemittelte: »Ja, selbstverständlich gibt es das [gemeint ist die Kritik, Anm. der Redaktion]. Der Protestantismus ist sehr vielfältig und da gibt es wie in der Gesellschaft auch Spannungen. Unser Ziel ist, dass wir diese Spannungen miteinander aushalten, ins Gespräch kommen und sie dadurch vielleicht ausgleichen können, sodass wir zumindest einander verstehen.«