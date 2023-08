Berliner Ampel verschenkt jede Menge Geld an Gates-Foundation

Die Berliner Ampel verfeuert jede Menge Steuergeld für private Stiftungen und Inititativen. Einer der größten Partner der Ampel ist die Bill und Melinda Gates Foundation. Über 30 gemeinsame Projekte gibt es, drei Milliarden Euro vom deutschen Steuerzahler fließen dorthin.

Die Namen klingen spannend: »GAVI – the Vaccine Alliance« (die Impf-Allianz), »Global Fund to fight AIDS, Tubercolosis and Malaria« - eine weltweites gemeinschaftliches Vorhaben, um AIDS, Tuberkolsoe und Malaria zu bekämpfen. Oder gar eine »Alliance for Financial Inclusion«, eine Allianz für finanzielle Teilhabe. Klingt super; vielleicht bis auf die Impf-Allianz. Da haben Impf-Hysteriker und Virus-Paranoiker in den vergangenen Jahren einiges kaputt gemacht.

Wie dem auch sei, die Berliner Ampel unterstützt viele dieser privaten Stiftungen und Initiaiven mit Geld. Alleine in über 30 gemeinsame Projekte mit der Bill and Melinda Gates Foundation ist die Ampel involivert, drei Milliarden vom deutschen Steuerzahler erwirtschaftete Euro wandern in diese Projekte. Bei der großen Mehrheit dieser Projekte hat die Ampel keinerlei Kontrolle darüber, wie das dorthin geflossene Geld verwendet wird. Kaum ist das Geld weg, legt man in Berlin die Hände in den Schoß. Aus den Augen, aus dem Sinn, sozusagen.

Aber: gerade die Gates-Foundation steht in der Zwischenzeit in dem Verdacht, zahlreiche nicht ganz so demokratische Institutionen zu fördern und auch selbst nur bedingt demokratische Strukturen vorweisen zu können. Ob es wirklich im Interesse des deutschen Steuerzahlers ist, dass seine schwer verdienten Groschen in undemokratische Stiftungen oder Institutionen fließen, darf wohl mit Fug und Recht bezweifelt werden.