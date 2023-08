Vier Milliarden Euro für »Arrow 3«

Berliner Ampel kauft israelisches Raketenabwehrsystem

Die Berliner Ampel will das in Co-Produktion von Israel Aerospace Industries (IAI) und Boeing in Israel entwickelte Rakentenabwehrsystem »Arrow 3« kaufen. Vier Milliarden Euro soll der Handel umfassen, bis Ende 2025 soll das System in unserer Region einsatzfähig sein.

Foto: Israelisches Militär

Veröffentlicht: 17.08.2023 - 09:24 Uhr

von Redaktion (mk)

Das Arrow-System ist ein in Israel seit Mitte der 1980er-Jahre entwickeltes Raketenabwehrsystem. Die Ausbaustufe »Arrow 3« ist die aktuelle Version und seit etwa zehn Jahren im Einsatz. Mit der Arrow 3 sollen Ziele auf Distanzen von bis zu 2.400 km bis in eine Höhe von 100 km bekämpft werden können. Bei der Arrow 3 handelt es sich um eine sogenannte Exoatmosphärische Hyperschall-Abwehrrakete, die mit einer fünffachen Schallgeschwindigkeit bis in die Mesosphäre vordringen kann. Die Entwicklung von Arrow 3 war kein Schnäppchen. Seit der Entscheidung für ihren Bau im August 2008 unterstützte die jeweilige US-Regierung das Vorhaben mit jeder Menge Geld. Von 20 Millionen US-Dollar im Jahr 2008 stieg dieser Betrag bis auf unglaubliche 204 Milliarden(!) US-Dollar im Jahr 2017 - genehmigt vom Friedensnobelpreisträger Obama. Nach seiner Wahl zog US-Präsident Trump sofort die Notbremse und stampfte die Zuwendungen auf 310 Millionen US-Dollar im ersten Jahr seiner Amtszeit ein und reduzierte die Beiträge bis auf 55 Millionen US-Dollar. Das brachte ihm bei den US-Militärs und Rüstungskonzernen, vor allem bei Boeing, nicht unbedingt viele Freunde ein. Die Biden-Administration erhöhte die Zuwendungen sofort wieder, will jetzt aber auch endlich Erträge sehen und gab daher grünes Licht für den Verkauf von Arrow 3 - Systemen an die Berliner Ampel. Vier Milliarden Euro von dem 100-Milliarden-Euro schweren »Sondervermögen« lassen sich die (H)Ampelmänner den Spaß kosten, bis 2025 soll das System einsatzbereit sein. Ein Großteil des Geldes geht in die USA.