Berlin: Klimaaktivisten gefährden Menschenleben

So unglaublich brutal, besessen und skrupellos sind die Klebe-Blockierer der Klimawahn-Sekte. Ihretwegen kamen Hunderttausende zu spät zur Arbeit. die Feuerwehr konnte wegen des Verkehrsblockaden Schwerverletzte eine Unfalls nicht zügig bergen.

Wie »Focus-Online« berichtete, haben die fanatische Anhänger der Klimasekte »Last Generation« sich wieder an wichtigen Verkehrsknotenpunkten Berlins festgeklebt und für Blockaden und Verkehrschaos gesorgt.

In Berlin-Wilmersdorf kam so die Feuerwehr nicht schnell genug an eine lebensgefährlich verunglückte Fahrradfahrerin, die vor einen LKW geraten war. Der LKW-Fahrer wurde dann von einem Mann mit einem Messer angegriffen, als dieser sich um die Fahrradfahrerin kümmern wollte. Die Feuerwehr sei durch die Blockaden nicht zügig an den Unfallort gekommen, weil sie »eine recht relevante Zeit« im Stau stehen musste.

Die Klimaterroristen, so muss man sie nennen, nehmen keine Rücksicht auf die Sorgen und Nöte der Bürger, die ohnehin schon durch Arbeitsbelastung, Inflation und Energiekosten überlastet sind. Sie sind so fanatisch von ihrer Mission überzeugt wie radikale Fundamentalisten im Orient, so scheint es. Es wird Zeit, dass Staat, Justiz und Polizei härter durchgreifen müssen, zum Schutz der Bürger.