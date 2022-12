Berlin kann nicht mal seine Weihnachtsbäume schützen

Am 19. Dezember 2016 gegen 20 Uhr steuerte der islamistische Terrorist Anis Amri einen Sattelzug in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz im Berliner Zentrum an der Gedächtniskirche im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. 13 Menschen kostete der Anschlag das Leben, mindestens 67 wurden verletzt.