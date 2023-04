Berlin bekommt schwarz-rote Regierung

Die Wiederholungswahl in Berlin hat dem (zu) lange andauernden öko-sozialistischen Verbotsspuks zunächst einmal ein Ende bereitet. Zukünftig wird eine schwarz-rote Landesregierung die Geschicke Berlins steuern.

Über viele Jahre mussten sich die Bürger in Berlin einem rot-rot-grünen Senat beugen, der sie mit Verboten, Zwangsmaßnahmen und Gängeleien bis zum Überdruss nervte. Der Verbotsflut, vor allen aus den Reihen der Öko-Sozialisten und ihrem ganz persönlichen Feldzug gegen den mobilen Individualverkehr, schien keine Grenze gesetzt zu sein. Das missfiel nicht nur den Berlinern, sondern sorgte auch für Verdruss bei potenziellen Investoren und Arbeitgebern. Die machten einen Bogen um Berlin, viele mögliche neue Arbeitsplätze gingen so verloren.

Bei rot-rot-grün sah man kein eigenes Versagen. Man war sich derart selbstsicher und stand über jedwede Kritik, dass man die Nase hoch erhoben über dem Volk trug. Selbst die Pannenserie bei der Wahl 2021 wollte man ignorieren; man habe keine Fehler gemacht, so die Selbstbeweihräucherung.

Doch, hat man, entschieden die obersten Bundes- und Landesgerichte. Also wurde die Wahl, vor allem auf Drängen der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, wiederholt. Und siehe da, die Berliner hatten die Nase voll von den rot-rot-grünen Eskapaden. Alle drei Parteien des öko-sozialistischen Machtbündnisses wurden vom Wähler knallhart abgestraft und fuhren schwere Verluste ein. Giffey von der SPD gelang es als einzige, rechtzeitig ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen (darin hat sie schließlich Erfahrung) und warf sich dem Wahlsieger CDU in Person von Kai Wegner vehement an den Hals. Der benötigte einen Mehrheitsbeschaffer und da dieser natürliche Mehrheitsbeschaffer FDP aus dem Abgeordnetenhaus geflogen war, blieb nur die sich bereitwillig anbietende Giffey samt ihrer SPD. Wegner griff zu und so steht ein schwarz-rotes Bündnis in Berlin. Zumindest sofern die Delegierten der CDU und die Mitglieder der SPD dem ausgearbeiteten Koalitionsvertrag zustimmen. Schlimmer als das, was die Berliner zuvor ertragen mussten, kann die neue Koalition kaum sein.