Ben Harnwell: Kardinal Pell nannte das Pontifikat von Franziskus ein »Desaster«

Im März 2022 erschütterte ein geheimes anonymes Schreiben den Vatikan mit einer frontalen Kritik zum Pontifikat des Franziskus.

Nach seinem Tode wurde jetzt bekannt: Der Autor des Schreibens war der am 10. Januar 2023 verstorbene australische Kurienkardinal George Pell.

In dem Schreiben äußerte sich Kardinal Pell zu den Zuständen in der katholischen Kirche und im Vatikan selbst. Das Pontifikat von Franziskus sei in vielerlei Hinsicht »ein Desaster«, »eine Katastrophe«.