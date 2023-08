Bei deutschen Waffenproduzenten klingeln die Kassen

Für manche Unternehmen sind Kriege ein sehr lukratives Geschäft, zum Beispiel für die Rüstungsunternehmen und Waffenproduzenten. Das gilt auch für die deutschen Rüstungsschmieden. Die Kassen klingeln, es werden neue Fabriken gebaut.

Die Menschen in den von Krieg betroffenen Landstrichen erleiden täglich Zerstörung, Vertreibung, Vernichtung und Tod. Sie leiden und erhalten bestenfalls moralische Unterstützung - aber natürlich nur von denen, auf deren Seite sie stehen. Siehe Donbas. Die Menschen in Luhansk und Donezk, die 2014 nach ihrer Unabhängigkeitserklärung von der ukrainischen Invasionsarmee überfallen wurden, riefen, baten und bettelten beim Wertewesten um Hilfe. Der schüttelte nur den Kopf und spielte alle drei Affen: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen - und vor allem nichts tun.

Erst seit Februar vergangenen Jahres ist der Wertewesten aktiv geworden. Weil der Angreifer von 2014 seitdem böse auf die Nase bekommt. Ein Großteil der 2014 besetzten Gebiete musste geräumt werden, auf dem Schlachtfeld folgte eine Niederlage nach der anderen. Aber der große Bruder jenseits des Atlantiks sah seine Möglichkeit auf eine weitere Expansion der eigenen Interessenssphäre durch diese Niederlagenserie gefährdet und rief zu einer großen Solidaritätsaktion auf. Nicht mit Hilfsgütern für die Zivilbevölkerung, sondern ganz gemäß seiner DNA: Bomben, Granaten, Raketen, Gewehre, Munition, Panzer. So wie Washington in der Regel Probleme löst.

Das Problem: die im eigenen Land hergestellten Waffen reichten für die Pläne der Biden-Administration vorne und hinten nicht. Wie gut, dass es da noch die Rüstungsschmieden in Deutschland gibt: Rheinmetall, Kraus-Maffai Wegmann, ThyssenKrupp, um nur einige zu nennen. Für sie sind nach Jahren des Darbens und der Kritik an ihren Waffenlieferungen (u. a. nach Saudi-Arabien, Israel und andere Länder in Spannungsgebieten) jetzt goldene Zeiten angebrochen. Die Umsätze gehen rapide nach oben, Rheinmetall hat für 2022 das beste Geschäftsjahr aller Zeiten vermeldet und selbst die immer an den Waffen- und Kriegsgerätproduzenten nörgelnden Grünen sind zu absoluten Fans mutiert. Ein Hofreiter gilt in der Zwischenzeit sogar als ausgesprochener Waffenexperte.

Bei aller Lobhudelei der Altparteienvertreter sollte nicht vergessen werden: Kriegswaffen bringen Zerstörung, Vernichtung, Vertreibung und den Tod. In den Kassen klingelt blutiges Geld.