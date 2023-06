Beatrix von Storch: »Polemik gegen die AfD zeigt Panik der Altparteien«

Die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, sagte zum Erfolg der AfD bei der Landratswahl im thüringischen Kreis Sonneberg gegenüber der dpa, das sei ein »historischer Tiefpunkt in der deutschen Demokratie«.

»Die Deutschland-Hasserin Ataman schwadroniert einmal wieder über Demokratie. So abstoßend solche Erklärungen dieser antideutschen Rassistin auch sein mögen, so positiv ist es doch zu sehen, wie die Panik des Establishments aus Altparteien und Mainstream-Medien von Tag zu Tag weiter anwächst. Die AfD ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil sie die einzige Partei ist, die die Interessen Deutschlands und seiner Bürger vertritt. Die Ausgrenzung ist krachend gescheitert. Und je panischer vom Establishment versucht wird, ob von sog. Antidiskriminierungsbeauftragten oder vermeintlichen Verfassungsschützern, diesen Kurs der Dämonisierung fortzusetzen, umso mehr Bürger wenden sich der AfD zu. Das ist gut für die AfD, und das ist gut für Deutschland! Als AfD-Bundestagsfraktion werden wir uns auch weiterhin entschlossen für eine ›Deutschland zuerst-Politik‹ einsetzen.«