Beatrix von Storch: »Katar finanziert Moscheevereine – was weiß Faeser?«

Laut Medienberichten haben Journalisten der ARD-Politikmagazine Kontraste und Report München sowie der Wochenzeitung »Die Zeit« Dokumente zweier katarischer »Wohltätigkeitsorganisationen« hinsichtlich ihrer Deutschland-Aktivitäten analysiert. Unter den Dokumenten befinden sich u. a. Zahlungspläne, Bitt- und Dankschreiben, die zwischen Moscheevereinen in Berlin und in anderen deutschen Städten und den Wohltätigkeitsorganisationen mit Sitz in Doha, Katar, ausgetauscht wurden. So ist z. B. der Berliner Moscheeverein »Neuköllner Begegnungsstätte« (»Dar-as-Salam-Moschee«) bestens vernetzt mit Rot-Grün und hat bisher jegliche ausländische Finanzierung abgestritten.

Beatrix von Storch, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, erklärt: