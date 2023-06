Beatrix von Storch: Fataler Gender- & Gleichstellungsideologie entschlossen entgegentreten

Während laut BDI-Präsident Siegfried Russwurm immer mehr deutsche Unternehmen bis weit in den Mittelstand hinein planen, Teile ihrer Wertschöpfung aus Deutschland wegen der Strom- und Energiepreise abzuziehen, berichtet das Weltwirtschaftsforum (WEF), dass die Bundesrepublik mit einer fast ausgewogenen Geschlechterverteilung in der Bundesregierung in einer globalen Rangliste der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen auf Platz sechs vorgerückt sei. Hierzu teilt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, mit: