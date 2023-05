Beatrix von Storch: Erdogans Wahlkampf importiert türkische Probleme nach Deutschland

Kommentare zum Artikel

Ekkehardt Fritz Beyer 12.05.2023 - 09:13 … »Wenn türkische Passbesitzer in Deutschland wählen, bringt der türkische Islamist Erdogan die innertürkischen Auseinandersetzungen zu uns und stärkt weiter die Islamisierung und Desintegration der Türken in Deutschland. Und wenn CDU-NRW-Innenminister Reul vor verbotener Einflussnahme warnt und darauf verweist, die Erdogan-Regierung versuche, auf Wahlberechtigte in Deutschland Druck auszuüben, ist das die Kapitulation des demokratischen Rechtsstaats vor dem Despoten vom Bosporus.“ …



Wobei sich zumindest ´mir` die Frage stellt:



Fliehen die Türken vor ihrem Despoten(?) etwa auch deshalb ´ganz besonders nach Deutschland`, um ihn dann ´in Ruhe ohne Gegendruck` wählen zu dürfen???





Auch, weil Germany so viel mehr Platz bietet als die Türkei … und sogar Indien???



Siegfried 12.05.2023 - 09:02 Haben gerade die (West)-Deutschen nicht die Türken in den letzten Jahrzehnten mit EU-Beitrittsmärchen ständig an der Nase herumgeführt? Man hat die Türken ständig nur benutzt gegen Rußland. Man hat nie beabsichtigt sie in die EU aufzunehmen. Nun kommt die Revanche von dort und die ist sehr wirkungsvoll. Die Türken sind eher in der Lage Deutschland zu destabilisieren als umgekehrt. Nur Mut.

Und in der moslimischen Welt nicht vergessen , der US-Terror in ihrem Gebieten wäre ohne die (West)-Deutschen kaum möglich.

Warum sollen die Türken in Deutschland sich nicht für ihre Heimat interessieren, wenn es schon die Deutschen nicht tun?