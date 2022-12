Beatrix von Storch empfängt brasilianische Linksextremismus-Opfer

Anlass war die Übergabe der "Charta von Berlin" der "Konservativen Brasilianer" an den Deutschen Bundestag, in dem Deutschland - angesichts der massiven Unregelmäßigkeiten bei den Präsidentschaftswahlen - um die Unterstützung für den Schutz der Demokratie und des Rechtsstaats in Brasilien gebeten wird. Die Sorge bei allen Gesprächsteilnehmern ist groß, dass hier ohne demokratische Legitimierung und die rechtsstaatswidrige Unterdrückung des verfassungsrechtlich grundsätzlich vorgesehenen Klageweges ein sozialistisches Regime wie in Venezuela entsteht.

Die Vorsitzende der Gruppe "Konservative Brasilianer in Deutschland", Samia Sittel-Faraj, zugleich auch im Vorstand der "Liga Conservadora Brasil-Europa", drückte ihre große Sorge über die Entwicklung in Brasilien und über die mangelnde bzw. politisch höchst einseitige Berichterstattung in den deutschen Mainstream-Medien aus. Sowohl die anhaltenden Massenproteste der Brasilianer gegen die Wahl als auch die juristisch-administrativen Zwangs- und Unterdrückungsmaßnahmen seitens der Justiz und der Behörden finden in den deutschen Medien kaum oder gar nicht statt. Kritik an der mangelnden Berichterstattung über die Massenproteste in Brasilien würden bereits als demokratiefeindlich attackiert. Wer informiert werden will über die Proteste, dem wird also unterstellt, er wolle die Wahlergebnisse nicht anerkennen, so die Wahrnehmung der Brasilianer in Europa. Aufgrund dieser nicht stattfindenden Berichterstattung gewinnen die Bürger in Deutschland und ihre Bundestagsabgeordneten ein völlig verzerrtes Bild von der Lage. Um dieses falsche Bild zu korrigieren, wenden sich die "Konservativen Brasilianer" an Deutschland. Ihre Informationen sind verbunden mit dem Appell, der Demokratie in Brasilien zur Seite zu stehen und den Rechtsstaat zu bewahren.