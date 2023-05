Beatrix von Storch: »Der Habeck-Graichen-Sumpf muss restlos ausgetrocknet werden«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Ist die Justiz eigentlich in den Händen des Kapitals ! Bei Tätern ohne Lobby, ist sie weniger zimperlich..Wer Gerechtigkeit will, sollte sich nicht auf die Justiz verlassen. Die Gesetze scheinen nicht für die zu gelten, die sie gemacht haben. Als Handlanger des Systems ist jeder willkommen und macht Karriere. Ist man erst ganz oben, darf man Lump sein.

03.05.2023 - 12:58

… »Die grünen Gutmenschen um Habeck, Graichen und Co. sind zuallererst gut zu sich selbst. Der Green Deal im Wirtschaftsministerium ist ein gigantisches Förderprogramm für Friends & Family. Die grüne Vetternwirtschaft zeigt mafiöse Strukturen der hemmungslosen Selbstbereicherung.« ...



Ja mei: „Früher waren die Spitzenpolitiker der Grünen noch richtige Charaktere: Bekenntnisse zum Marxismus, Straßenschlachten mit Polizisten, Pädo-Geschichten aus alternativen Kindergärten, Teilnahmen an Konferenzen der PLO in Algier, Anwaltstätigkeiten für RAF-Terroristen und schamlose Besuche in Moskau“!





Und heute?





Ist es da etwa längst selbstverständlich, dass dafür auch die „dumme Propaganda zum Wetter“ eine ganz wesentliche Rolle spielt?





Wie bei der Hilfe der ´gesamten` Bundesregierung für die Ukraine, wo auch ´sie` im Kampf gegen Putin



„die Wahrheit“ etwa „zuerst sterben“ lassen will???