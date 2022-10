Beatrix von Storch: »Das ›Tor zur Welt‹ darf kein trojanischer Hafen Chinas werden«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

27.10.2022 - 08:48

Na gut, das ist ein zweischneidiges Schwert, denn die haben alle von anfang an geschlafen, denn hätten sie generell in Europa eine Beteiligung oder Übernahme verweigert, wären sie heute nicht in dieser Situation, weil die Chinesen nun jeden gegen jeden auspielen können und Hamburg ja nicht mehr anlaufen müßten und genauso gut in Rotterdam entladen könnten.



Das ist wieder ein Stück vom europäischen Tollhaus und die werden auf breiter Front verlieren, denn so ein Haufen wildgewordener Idiologen ist die Konsequenz dessen, wenn man sie machen läßt und der Sozialismus dabei Oberhand gewinnt und damit alle strategischen Überlegungen zur Seite legt, was die Chinesen und andere natürlich ausnützen, was völlig legal ist, aber die Dummheit der Europäer bezeugt und das ist die eigentliche Peinlichkeit, die der Rote nur begradigen will um nicht ganz blöd dazustehen.