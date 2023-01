Bandenkriege in Schweden fordern immer mehr Opfer

Die Bandenkriege in Schweden erinnern mehr und mehr an das Chicago und andere US-Städte aus den 1930er-Jahren. Verschiedene Migrantenbanden und Clans kämpfen um die Vorherrschaft, vor allen in den Metropolen. Dabei metzeln sie sich nicht nur gegenseitig, sondern nehmen auch Todesfälle unbeteiligter Dritter fahrlässig in Kauf.

Die Migrationspolitik diverser vorgehender sozialistischer Regierungen in Schweden ist krachend gescheitert. Integrationunwillige und/oder integrationsunfähige Migranten vor allem aus islamischen Ländern haben sich in Schweden breit gemacht, sich zu kriminellen Banden oder Clans zusammengeschlossen und führen einen tödlichen Kampf um die Vorherrschaft. Vor allem in den Metropolen Stockholm, Göteborg und Malmö vergeht fast kein Tag, ohne dass irgendwo eine Bombe explodiert oder bei Schusswechseln unter den Migrantenbanden jemand stirbt. Nicht immer fallen Bandenmitglieder diesem Krieg zu Opfer, mehrmals wurden auch unbeteiligte Dritte getötet.

Die neue bürgerliche schwedische Regierung hat sich als eine der vordringlichsten Aufgabe die Bekämpfung der Bandenkriminalität zum Ziel gemacht. Zu diesem Zweck hat sie gleich mehrer »Offensiven« gestartet: die Polizei soll sowohl personell wie auch materiell massiv aufgestockt werden. Neue Gesetze und Verordnungen sollen es den Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und Justizbehörden schneller und besser ermöglichen, gegen Bandenmitglieder vorzugehen. Dazu gehören weitreichende Befugnisse bei der Beschlagnahme von Gütern der Bandenmitglieder, schnellere Strafverfahren, verschärfte Haftstrafen und Erleichterungen bei der Abschiebung.

Selbst die linientreuen per Zwangsabgabe finanzierten Sender in Deutschland nehmen sich in der Zwischenzeit vermehr dieses Themas an (z. B. ZDF), weigern sich aber (noch) vehement, Parallelen zu den Ereignisssen in Deutschland zu ziehen. Dabei ist die Entwicklung anhand der Vorkommnisse in Schweden einfach abzulesen: ändert man in Deutschland nicht sofort seinen derzeitigen politischen und justiziarischen Kuschelkurs gegen die kriminellen jugendlichen Migranten und die Clan-Kriminalität wird es hierzulande bald genau so aussehen wie aktuell in Schweden.