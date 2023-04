Baerbocks Außenministerium wirft Botschafterin des Tschad aus dem Land

Weil sich Baerbocks bisheriger Botschafter im Tschad, Jan-Christian Gordon Kricke, permanent in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt hatte und offensichtlich alles besser wissen wollte als die dortige Regierung, hat man ihn des Landes verwiesen. Jetzt folgt die Retourkutsche: Baerbocks Außenministerium schmeißt die Botschafterin des Tschad aus Deutschland raus.

Die Regierung des Tschad hatte vor wenigen Tagen den vom deutschen Außenministerium eingesetzten Botschafter Jan-Christian Gordon Kricke als persona non grata erklärt und ihn des Landes verwiesen. Die Begründung war klar und unmissverständlich: Kricke hatte sich permanent in die inneren Angelegenheiten des Landes eingemischt und mit seiner besserwisserischen Art den Unwillen der Regierung in N'Djamena zugezogen (wir berichteten).

Diese Abfuhr wollten Baerbock und ihr Außenministerium offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen und antworten aktuell mit einer ziemlich billigen Retourkutsche: die Botschafterin des Tschad, Mariam Ali Moussa, soll nach dem Willen des Außenministeriums Deutschland innerhalb von 48 Stunden verlassen. Entsprechend dünn ist daher auch die Begründung: es sei eine »Reaktion auf die unbegründete Ausweisung« Krickes, lässt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes verlauten.

Diesem Vorgehen fehlt es komplett an diplomatischem Feingefühl wie auch an geistiger und sittlicher Reife. In einem Kindergarten mag es wohl ähnlich zugehen (»wenn Olaf nicht mitspielen darf, dann darfst Du auch nicht mitspielen«), aber auf dem internationalen politischen Parkett sind solche Kindereien völlig fehl am Platze. Allerdings, berücksichtigt man die zahlreichen diplomatischen Fettnäpfe, in die Baerbock in ihrer bisherigen Amtszeit getreten ist – mit beiden Beinen und bis zur Hüfte einsinkend – ist dieser Schritt wenig verwunderlich. Jeder agiert nun einmal im Rahmen seiner ihm (oder ihr) gegebenen Möglichkeiten.