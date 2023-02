Außer AfD: Alle anderen Fraktionen verweigern Sondersitzung zu Nord-Stream-Sprengung

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses aufgrund der Enthüllungen des weltbekannten US-amerikanischen Journalisten Seymour Hersh zur Sprengung von Nord Stream beantragt.

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag hat eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses aufgrund der Enthüllungen des weltbekannten US-amerikanischen Journalisten Seymour Hersh zur Sprengung von Nord Stream beantragt.

Alle anderen Fraktionen haben dagegen gestimmt.

Der außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Petr Bystron, erklärt dazu:

»Ein Angriff auf die energetische Lebensader der Bundesrepublik, auf ihre Souveränität und Wohlfahrt, auf unsere kritische Infrastruktur ist keine Lappalie, sondern ein völkerrechtswidriger kriegerischer Akt.

Dass alle anderen Fraktion es selbst nach den Enthüllungen von Seymour Hersh nicht für nötig erachten, eine Sondersitzung dazu durchzuführen, spricht Bände über ihr völliges Desinteresse an der deutschen Souveränität.

Wir bleiben weiter dran und fordern eine umfassende Aufklärung: Was weiß die Bundesregierung und was verheimlicht sie? Was wusste Scholz, war er gar in den (laut Hersh US-amerikanisch-norwegischen) Sabotageplan eingeweiht? Wer hat Nord Stream gesprengt?«