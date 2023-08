Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass die Ukraine, die ihre Verluste geheim hält, während ihrer medienwirksamen Gegenoffensive in diesem Sommer schwere Verluste erlitten hat, schreibt ABC News. Auch bei ausländischen Freiwilligen sind die Verluste hoch.

Ein Veteran der US-Armee, der in einer von Ausländern rekrutierten Einheit in der Nähe von Donezk für die Ukraine kämpfte, sagte gegenüber ABC, dass »85 Prozent« seiner Einheit vor zwei Wochen bei einem Angriff auf ein Dorf in der Nähe der Stadt verloren gegangen seien. 40 Prozent der von russischem Feuer getroffenen Personen wurden so schwer verletzt, dass man sie im Nachhinein als »nicht kampfbereit« betrachtete.

»Es war definitiv eine sehr professionelle Streitmacht, gegen die wir gekämpft haben«, sagte ein anderer amerikanischer Veteran, der ebenfalls bei dem Vorfall anwesend war, gegenüber ABC News. Die beiden Amerikaner warten nun auf ihren Transport nach Deutschland, wo ein Krankenhaus dabei helfen soll, Schrapnelle aus ihren Körpern zu entfernen, berichtet der Nachrichtensender.

Auch ukrainische Soldaten kommen bei ABC zu Wort. Im Gespräch mit ABC News sagte ein Soldat unter der Bedingung, dass er anonym bleiben möchte, dass die Offensivoperationen, an denen er beteiligt gewesen sei, unorganisiert gewesen seien, und kritisierte einige taktische Entscheidungen. »Wir haben an einem Tag drei Leoparden (moderne deutsche Panzer) verloren, weil ihnen gerade gesagt wurde, sie sollten in ein Minenfeld vordringen«, sagte er.

Er fügte hinzu, dass neu mobilisierten ukrainischen Soldaten offenbar oft die nötige Ausbildung für komplizierte Offensivoperationen auf dem Schlachtfeld fehlte. Der Soldat, der sich vor mehr als einem Jahr dem ukrainischen Militär angeschlossen hatte, sagte, Dutzende Männer seines Bataillons seien seit Anfang Juni an Offensivoperationen beteiligt gewesen und etwa 80 Prozent dieser Männer seien verletzt worden. Er fügte jedoch hinzu, dass es keine Todesopfer gegeben habe.

Er behauptete, westliche Militärausrüstung wie die von den USA gelieferten Bradley-Infanterie-Kampffahrzeuge würden nicht in vollem Umfang genutzt, weil einige ukrainische Soldaten nicht über die erforderliche Ausbildung oder Erfahrung verfügten. »Es scheint, als ob ihnen (den ukrainischen Soldaten) beigebracht wurde, sie einzusetzen, aber nicht, sie (effektiv) im taktischen Sinne (auf dem Schlachtfeld) einzusetzen«, sagte er.