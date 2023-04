ARD verharmlost radikale Klimakleber

Als die Menschen gegen die Corona-Restriktionen auf die Straße gingen, wurden sie von den Mainstream-Medien und auch vom öffentlichen Rundfunk diffamiert. Jetzt werden in Berlin hunderttausende Bürger an ihrem normalen Alltag gehindert, indem Straßen und Kreuzungen von radikalen Klimaklebern der Letzten Generation blockiert werden. Mindestens 15 Einsätze von Rettungswagen wurden aufgehalten. Tausende Berliner kamen zu spät an ihr Ziel. Mindestens 200 Personen mussten festgeneommen werden. Die Geduld vieler Bürger ist am Ende.