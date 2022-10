»Anwälte für Aufklärung« fordern Kündigung des Vertrags zwischen UN und WEF

Das Weltwirtschaftsforum nutzt die Reputation der UN-Agenda 2030 für die vierte industrielle Revolution und lobbyiert gleichzeitig gegen dessen Menschenrechtssystem. Der Vertrag zwischen UN und WEF muss gekündigt werden.

Anm. d. Red.: der nachfolgende Text wurde zur besseren Verdeutlichung des Themas direkt von den »Anwälten für Aufklärung« übernommen.

Am 13.06.2019 haben das sogenannte "World Economic Forum" (WEF) und die UN einen (explizit nicht rechtlich durchsetzbaren) Vertrag mit dem erklärten Ziel "die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen" unterzeichnet. Sie haben sich gegenseitig einen Partnerschaftsstatus, sogar eine "strategische und koordinierte Zusammenarbeit" gewährt und versprochen, "sich gegenseitig zu helfen, ihre Reichweite zu erhöhen, Netzwerke, Gemeinschaften, Wissen und Fachwissen auszutauschen, Innovationsmöglichkeiten zu fördern und ein breites Verständnis und eine breite Unterstützung für vorrangige Fragen zwischen den Ländern zu fördern und niemanden zurückzulassen". Eine explizit genannte Motivation der VEREINTEN Nationen für diesen Vertrag ist es, mehr Finanzmittel für die Umsetzung der Agenda 2030 zu mobilisieren. Eine dreistellige Anzahl von NGOs, darunter Menschenrechts-NGOs, hat im September 2019 mit einem offenen Brief gegen diese Partnerschaft protestiert. Sie nannten es "grundlegend im Widerspruch zur UN-Charta" und "eine Form der Vereinnahmung durch Unternehmen" und dass es "das Mandat der Vereinten Nationen sowie die Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Wirksamkeit dieses multilateralen Gremiums, insbesondere in Bezug auf den Schutz und die Förderung der Menschenrechte, ernsthaft untergräbt". Sie haben gehofft, dass das WEF den Multilateralismus der Staaten bei der UNO durch "Multistakeholderism" schwächen will, um "transnationale Konzerne" in die "globalen Entscheidungen" einzubeziehen.

Die Agenda 2030 wurde mit einem Beschluss der UN-Generalversammlung vom 21.10.2015 (Aktenzeichen A/RES/70/1) abgeschlossen. Es enthält 17 Ziele, die auf S. 14 der Resolution aufgezählt sind: - Armut in all ihren Formen überall beenden (Ziel 1) - Den Hunger zu beenden, Ernährungssicherheit und eine verbesserte Ernährung zu erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern (Ziel 2) - gewährleistung eines gesunden Lebens und Förderung des Wohlbefindens für alle in allen Staaten (Ziel 3) - Gewährleistung einer inklusiven und gerechten hochwertigen Bildung und Förderung von Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle (Ziel 4) - Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung aller Frauen und Mädchen (Ziel 5) - Gewährleistung der Verfügbarkeit und nachhaltigen Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle (Ziel 6) - Gewährleistung des Zugangs zu bezahlbarer, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie für alle (Ziel 7).

Förderung eines nachhaltigen, integrativen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums, produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle (Ziel 8) - Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, Förderung einer inklusiven und nachhaltigen Industrialisierung und Förderung der Innovation (Ziel 9) - Verringerung der Ungleichheit innerhalb und zwischen den Ländern (Ziel 10) - Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten (Ziel 11) - Gewährleistung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster (Ziel 12) - dringende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen (Ziel 13) - Die Ozeane, Meere und Meeresressourcen für eine nachhaltige Entwicklung zu erhalten und nachhaltig zu nutzen (Ziel 14) - Schutz, Wiederherstellung und Förderung der nachhaltigen Nutzung terrestrischer Ökosysteme, nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, Bekämpfung der Wüstenbildung sowie Eindämmung und Umkehrung der Bodendegradation und Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt (Ziel 15).

Förderung friedlicher und inklusiver Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung, Gewährleistung des Zugangs zur Justiz für alle und Aufbau wirksamer, rechenschaftspflichtiger und inklusiver Institutionen auf allen Ebenen (Ziel 16) - Stärkung der Umsetzungsmittel und Wiederbelebung der Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung (Ziel 17) Die Ziele der UNO und damit die Hauptgründe für die Existenz der UNO sind in Art. 1 UN-Charta verankert, darunter Frieden (Art. 1 Nr. 1 UN-Charta), Völkerfreundschaft (Art. 1 Nr. 2 UN-Charta) und Menschenrechte (Art. 1 Nr. 3 UN-Charta).

Im Gegensatz dazu will Prof. Dr. Klaus Schwab, der Chefideologe des WEF, dass die Menschenrechte und die Grundrechte durch nicht durchsetzbare Ethik ersetzt werden (S. 29+32 von "Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution", Prof. Dr. Klaus Schwab; Paper "A New Social Covenant" der WEF-Arbeitsgruppe "Global Agenda Council on Values"). Gleichzeitig will das WEF, dass Stakeholder-Kapitalismus und Subventionen für seine Vierte Industrielle Revolution in die nationalen Verfassungen aufgenommen werden (S. 60-62 + Fußnote 11 von "Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution", Prof. Dr. Klaus Schwab; Paper "A New Social Covenant" der WEF-Arbeitsgruppe "Global Agenda Council on Values").

Die kollektiven Menschenrechte der Völker auf Selbstbestimmung (Art. 1 IPbpR, Art. 1 CESCR) sowie Art. 1 Nr. 2 UN-Charta und die Souveränität der Nationen (Art. 2 Abs. 1 UN-Charta) behindern die Ablösung des Multilateralismus durch den "Multistakeholderalismus" des WEF. Darüber hinaus zeigt Prof. Dr. Schwab in seinem Buch "Der Große Umbruch" einen Mangel an Respekt vor der Souveränität der Staaten (S. 321 in Abschnitt 1.1.2 "Geschwindigkeit"): "Fazit ist, dass Politiken, Produkte oder Ideen und die Lebensdauer eines Entscheidungsträgers oder eines Projekts ein kürzeres Ablaufdatum und ein oft jähes Ende haben." Die Neuübersetzung ins Englische ist wie folgt: "Die Quintessenz ist, dass Richtlinien, Produkte oder Ideen und die Lebensdauer eines Entscheidungsträgers oder eines Projekts ein kürzeres Ablaufdatum und oft ein abruptes Ende haben."

Prof. Dr. Schwab meint sogar, dass der "Great Reset" durch Revolutionen und Kriege herbeigeführt werden könnte und postuliert, dass die Pandemie ein "seltenes, aber enges Zeitfenster" sei, "um unsere Welt neu zu starten" (S. 3355-3400 von "Der Große Umbruch", Prof. Dr. Klaus Schwab + Thierry Malleret). Sowohl das Bemühen, Menschenrechte und Grundrechte durch Ethik zu ersetzen, als auch die Erwägung des Krieges stehen den Zielen von Art. 1 UN-Charta feindlich gegenüber. In Anbetracht dessen sieht der Vertrag vom 13.06.2019 eher wie der Beginn eines anhaltenden Versuchs einer feindlichen Übernahme des Rufs der UNO aus.

Die Vierte Industrielle Revolution, die Teil des Großen Neustarts ist, enthält konstruktive und auch sehr destruktive und sogar transhumanistische Inhalte, die viele Menschenrechte verletzen und de facto nur mit der Schockstrategie durchgesetzt werden können. Prof. Dr. Schwab hat es vor allem in seinen Büchern "Die Vierte Industrielle Revolution", "Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution" und "Der Große Umbruch" näher erläutert. Die Vierte Industrielle Revolution beinhaltet, vor allem im Namen des "Social Distancing", u. a., eine beispiellose Automatisierung im Dienstleistungssektor mit u. a. 47% Stellenabbau für die USA (S. 59, "Die Vierte Industrielle Revolution"), 86% in der Gastronomie (S. 1254, "Der Große Umbruch"), 75% im stationären Einzelhandel (S. 1254, "Der Große Umbruch"), 59% im Entertainment (S. 1254, "Der Große Umbruch"), 90% Automatisierung der Nachrichtenproduktion (S. 63+64, "Die Vierte Industrielle Revolution"), Telelearning, Telebanking (S. 2455, "Der Große Umbruch"), Telemedizin (S. 2446, "Der Große Umbruch"), Ersatz vieler Arbeitsplätze durch Roboter in (S.44, "Die Vierte Industrielle Revolution") Pflege, Polizei, Armee, private Sicherheitsfirmen. Die Vierte Industrielle Revolution enthält darüber hinaus transhumanistische Ziele wie 3D-gedruckte Lebensmittel und menschliche Organe (S. 218-220, "Die Vierte Industrielle Revolution"), genetische Manipulation von Embryonen (S. 222-224+240), "Die Vierte Industrielle Revolution"), Schnittstellen zwischen Gehirn und Computer (S. 224-228, "Die Vierte Industrielle Revolution"), obligatorischer Gehirnscan für internationale Reisen(S. 254, "Die Vierte Industrielle Revolution"), Chippen des Menschen zur Heilung und zur Verbesserung (S. 124, "Die Vierte Industrielle Revolution"), Einsatz von Nanorobotern beim Menschen (S. 173, "Die Vierte Industrielle Revolution"), etc.

Offensichtlich behindern Menschenrechte wie die auf Menschenwürde (Art. 1 AEMR), auf körperliche Unversehrtheit, auf Gesundheit (Art. 12 CESCR), auf das Verbot nicht genehmigter menschlicher Experimente (Art. 7 Abs. 2 ICCPR), auf Nahrung (Art. 11 CESCR), auf Arbeit (Art. 6 CESCR), auf Berufsfreiheit und auf Eigentum (Art. 17 AEMR) die vollständige Umsetzung der Vierten Industriellen Revolution. so dass das WEF sie durch nicht durchsetzbare Ethik ersetzen lassen will.

Beim Transhumanismus geht es nicht nur um die Verbindung zwischen Mensch und Maschine, es bedeutet auch, sich vom Humanismus und vom Christentum zu entfernen. Prof. Dr. Schwab hat postuliert, dass nichts jemals wieder so sein wird wie vor Corona, und dass die Krise ein sogar "biblisches" Ausmaß hat, so dass es seiner Meinung nach sogar Vorschläge gibt, die Jahre "vor Corona" und "nach Corona" statt "vor Christus" und "nach Christus" zu zählen (S. 132 von "Der Große Umbruch"). Er pflegt politische Forderungen des WEF in Form von Prognosen und (scheinbaren) *Sachzwängen zu präsentieren.

In dem im Januar 2020 veröffentlichten Papier "Unlocking Technology for the Global Goals" hat das WEF die Unverschämtheit, den Ruf der Vereinten Nationen für die Behauptung auszunutzen, dass die Vierte Industrielle Revolution die Ziele der UN-Agenda 2030 unterstütze. In S. 2 auf S. 5 des Papiers ist die transhumanistische Behauptung des WEF enthalten, dass "die Unterschiede zwischen dem physischen, digitalen und biologischen Bereich zunehmend verschwimmen". Während es wahrheitsgemäße Behauptungen gibt, wo Technologien der Vierten Industriellen Revolution wirklich zur Förderung der globalen Ziele der Agenda 2030 genutzt werden können, wird der Ruf der Agenda 2030 in den folgenden Punkten ausgenutzt:

Die Robotisierung der Landwirtschaft wird als Mittel gegen den Hunger dargestellt (S. 14, Ziel 2). In Wirklichkeit würde es den Hunger auf die bisherigen Landarbeiter ausdehnen. Vergleichbar ist, dass die Robotisierung der Fischerei als Unterstützung für das Leben unter Wasser gefördert wird (S. 18, Ziel 14) und die Fischer arbeitslos machen würde.

Synthetisches Fleisch wird mit den Formulierungen "kostengünstige, treibhausgasarme synthetische Proteine" und "hochgradig maßgeschneiderte, 3D-gedruckte Lebensmittel" als Mittel gegen den Hunger (S. 14, Ziel 2) und für den Klimaschutz (S. 18, Ziel 13) gefördert. –

GMOs in der Landwirtschaft werden als "biotechnologische Lösungen für Pflanzen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, der Produktivität und des Nährstoffgehalts" beworben (S. 14, Ziel 2),und des Klimaschutzes (S. 18, Ziel 13).

GVO in der Landwirtschaft werden als "Pflanzenbiotechnische Lösungen zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, Produktivität und des Nährstoffgehalts" (S. 14, Ziel 2) beworben, obwohl die Vereinten Nationen bereits 2001 erklärt haben, dass "Entwicklungen in der Biotechnologie und ihre Auswirkungen auf den Zugang zu Nahrungsmitteln und ihre Verfügbarkeit und Sicherheit" das drittgrößte Hindernis für die Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung sind (Nr. 69 des Berichts vom 07.02.2001 (Aktenzeichen E/CN.4/2001/53) von Prof. Dr. Jean Ziegler in seiner damaligen Eigenschaft als UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung).

"Intelligente Implantate" zur "Überwachung und Vorhersage von Gesundheitsmetriken und Krankheiten" gehören zum Transhumanismus und zur totalen Überwachung, werden aber als Förderung der Gesundheit dargestellt (S. 14, Ziel 3). "Nanobots" gehören zum Transhumanismus, werden aber als "zur Verbesserung der chirurgischen Leistung und des Zugangs" und zur Förderung der Gesundheit (S. 14, Ziel 3) beworben. - Digitale Identitäten für den Zugang zu Gesundheitsdiensten und für den Zugang zu Dienstleistungen und zu Finanzmitteln sind ein Mittel der totalen Überwachung durch Unternehmen und darüber hinaus durch den Staat, werden aber mit der Behauptung gefördert, dass sie die Gesundheit unterstützen (S. 14, Ziel 3) bzw. die Gleichstellung der Geschlechter (S. 15, Ziel 5) und Ungleichheiten verringern (S. 17, Ziel 10).

"Echtzeit-Verarbeitung natürlicher Sprache zur Analyse der öffentlichen Stimmung, um die Politik zu informieren" und "KI-fähige 'Fake News'-Verifizierung" dienen der totalen Überwachung durch Unternehmen und darüber hinaus durch den Staat und werden als Förderung von "Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen" gefördert (S. 19, Ziel 16). "Blockchain-fähige Bürgerbindungs- und Belohnungsplattformen" sind ein Mittel der totalen Überwachung durch Konzerne und darüber hinaus durch den Staat und existieren heute bereits, z. B. in sogenannten "Sozialkreditsystemen", werden aber als Förderung von "Frieden, Gerechtigkeit und starken Institutionen" beworben (S. 19, Ziel 16).

Das WEF unterstützt nicht ernsthaft die Ziele 1+2 der Agenda 2030, was sein Artikel vom 21.03.2020 "Warum Lockdowns die Ausbreitung von Covid-19 stoppen können" zeigt, in dem es Lockdowns gefordert hat, die sich auf die modellhaften Horrorprognosen von Prof. Dr. Neil Ferguson zu den Auswirkungen von Sars-Cov-2 mit geschätzten 510.000 Todesfällen in Großbritannien und 2.200.000 Todesfällen in den USA beziehen. Die Auswirkungen der Lockdowns, die viele Länder im Frühjahr 2020 gemacht haben, wurden vom Welternährungsprogramm auf 130 Millionen zusätzliche hungernde Menschen und vom International Food Policy Research Institute (USA) auf weitere 140 Millionen Menschen geschätzt, die in extreme Armut geraten, und zusätzlich zwischen 111.193 und 178.510 Kinder, die an Hunger sterben.

Dass das WEF Ziel 3 der Agenda 2030 nicht ernsthaft unterstützt, zeigt auch sein Papier "3 Taktiken zur Überwindung der COVID-19-Impfstoffskepsis" vom 08.06.2021, in dem es sich nicht darauf konzentriert, ausreichend über die Risiken dieser genetisch manipulierenden und experimentellen Substanzen zu informieren, sondern Empfehlungen gibt, wie man Menschen dazu bringen kann, diese "Impfstoffe" zu bekommen, nämlich I. a. durch "Telefonanrufe" (unterstützt von lokalen Predigern), durch die Instrumentalisierung von vertrauenswürdigen "medizinischen Anbietern, politischen und glaubensbasierten Führern", durch das Spielen "in die Angst vor dem Verpassen (FOMO), sowohl sozial als auch wirtschaftlich", durch "Anreize" wie "bezahlte Freizeit, kostenlose Produkte und Lotteriegeschenke" und durch "mobile Gesundheitseinheiten" und "Impfstoff-SWAT-Teams". Es hat sogar das Ziel, "die Impfskepsis auszurotten".

Eine solche Druckkampagne ist auch unvereinbar mit der informierten Einwilligung, die u. a. im Menschenrecht auf Gesundheit (Art. 12 CESCR in Verbindung mit Nr. 8 allgemeine Bemerkung 14 zum CESCR) enthalten ist und experimentelle Substanzen betrifft, die ebenfalls zum Menschenrecht gehören, ohne informierte Zustimmung nicht menschenversuchsweisen zu unterziehen (Art. 7 Abs. 2 ICCPR). Sowohl der "Great Reset" mit seiner "Vierten Industriellen Revolution" als auch das Verhalten des WEF in der Corona-Krise stehen den Zielen der UN-Charta diametral entgegen.

Zur Wahrung der Glaubwürdigkeit der UN fordern die "Anwälte für Aufklärung" die Kündigung des Vertrages zwischen UN und WEF.