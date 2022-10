»Antisemitismus bei der Deutschen Welle bekämpfen und Gelder kürzen«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

07.10.2022 - 14:24

Solange Iran- und Islam-Sympathisantin Claudia Erdogan Roth in ihren Amt bleiben darf, solange wird die kriminelle Deutsche Welle, tragischerweise, weiterhin ihr Israelhass in die Welt tragen.

Der Antisemitismus soll durch eine Expertenkommission gestoppt werden?

Mit einem angeblichen transparenten Bericht?

Wenn laut der Aussage von Frau von Storch nichts passierte und weiterhin die Israelhasser für die Deutsche Welle arbeiten dürfen, warum dann eine Experten-Kommission?

Im Grunde geht es nur darum, dem Volk eine Scheintätigkeit vorzuheucheln.

Das klingt so, als ob man dem Volk etwas

präsentieren möchte, was wieder einmal gewollt vertuscht wird und andererseits maximal in die Länge gezogen wird.

Ein Skandal mehr für die Expertin des gelebten Israelhasses: Claudia Erdogan Roth.

Bei dieser Ampel-Regierung darf jeder maximal Fehler machen und wird hierfür minimal bis gar nicht bestraft.

Also, nichts Neues!