Amtsgericht: Unbezahlte Suspendierung wegen Corona-Impfverweigerung war unrechtmäßig

Das Amtsgericht Dresden äußerte die Auffassung, ein Beschäftigungsverbot nur für Personen zulässig sei, die nach der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am 15. März 2022 eingestellt wurden und keinen Impf- oder Genesenennachweis vorgelegt hätten. Für alle, die zu diesem Zeitpunkt bereits in einem Arbeitsverhältnis waren, gelte das nicht.

Auch in anderen Ländern finden ähnliche Prozesse statt. Erst vor wenigen Tagen hatte der Oberste Gerichtshof in New York beschlossen, dass alle öffentlich Beschäftigten, die aufgrund fehlender Impfungen entlassen wurden, wieder eingestellt werden müssen. Außerdem hätten sie einen Anspruch auf Erstattung des entgangenen Lohnes.