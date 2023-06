Ampel-Politik sorgt für Rekordhöhe bei Unternehmens-Insolvenzen: über 16 Prozent

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

30.06.2023 - 08:40

… „Die Insolvenz-Welle bricht sich Bahn. Die hohen Energiepreise, die Schulden, der eingebrochene Konsum, all das trägt zum Anstieg der Firmenpleiten bei. Auch die Rückzahlung der Corona-Hilfen bereitet vielen Unternehmen Probleme.“ …



Was selbst ´einem wie mir` verdeutlicht, dass auch die geschürte Corona-Panik - mit angeblichem „Nichtwissen“ begründet - „politisch gewollt“ war!





Belegt dies nicht auch, dass nun die Ampel in Weiterführung und Ausbau göttlicher(?) Politik sehr bewusst am Volk und dessen Arbeitskraft vorbei zu regieren ´hat`?





Darf ich nun vermuten, dass sich auch die ´aktuelle` Bundesregierung bei ihren Entscheidungen die Weisheit von John-Dylan Haynes



zu Grunde legt, der erkannte:



"Man weiß generell, dass Menschen nicht gut darin sind, zu sagen, warum sie sich auf eine bestimmte Art und Weise entschieden haben. Wir handeln oft intuitiv, ganz oft können wir gar nicht die Gründe angeben, warum wir eine Entscheidung gefällt haben, und selbst wenn wir diese Gründe angeben, sind sie oft falsch, wie sich zeigt“?!