Amerikanischer Propaganda-Sender startet russische Sendung im Baltikum

Mit dem Sender »solle die russischsprachige Bevölkerung in den EU- und NATO-Ländern erreicht und mit objektiven Nachrichten versorgt werden«. Ziel sei es, »die Angehörigen der starken Minderheit wahrheitsgemäß über aktuelle Ereignisse zu informieren«. Wer soll das glauben?

Propaganda erfordert Gegenpropaganda. Das ist so üblich. Die russischen Sender versorgen die russischsprachigen Bevölkerungsteile im Baltikum mit Propaganda. Nun soll ein amerikanischer Sender dort auf Russisch die Gegenpropaganda machen. Der US-Auslandssender Radio Free Europe/Radio Liberty will russischsprachige Programme senden. Die Sendung »Current Time Baltics« soll die US-Sichtweise der Dinge verbreiten. So weit, so normal.

Für dumm verkauft wird die Bevölkerung trotzdem. Denn es wird so getan, als sei die Gegenpropaganda die wirklich ehrliche und wahre Berichterstattung. So wird uns über die Presse beispielsweise erzählt, mit dem Sender solle »die russischsprachige Bevölkerung in den EU- und NATO-Ländern erreicht und mit objektiven Nachrichten versorgt werden«. Ziel sei es, »die Angehörigen der starken Minderheit wahrheitsgemäß über aktuelle Ereignisse zu informieren«.

Wer soll das glauben? Wer ist so unmündig, die eine Seite als schiere Propaganda und die andere als objektive Wahrheit einzuordnen? Warum werden uns immer noch solche Lügenmärchen erzählt? Der Sender wird keine objektiven Nachrichten verbreiten, weil es so etwas nicht gibt, sondern Gegenpropaganda. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man das so offen sage würde und nicht die Bevölkerung wie naive kleine Kinder behandelt.

Merke: Jede Nachricht ist Propaganda. Objektivität gibt es in den Medien nicht. Es gibt höchstens Intersubjektivität. Wer Propaganda mit Gegenpropaganda vergleicht, hat die Chance, sich ein eigenes Bild von der Lage zu machen, wie bei einem Gericht, das mehrere Zeugen vorlädt, anhört und die Zeugenaussagen miteinander vergleicht.

So verstehen wir auch unsere Arbeit bei der »Freien Welt«. Wir stellen dem Bild, das viele Mainstream-Medien verbreiten, ein kritisches Gegenbild entgegen, damit die Leser aus dem propagandistisch verengten Meinungskorridor ausbrechen und sich ein eigenes Bild von der Lage machen können. Je mehr unterschiedliche Perspektiven ein Mensch geboten bekommt, desto größer ist die Chance, die Dinge annähernd realistisch zu sehen.