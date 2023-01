Amerikanische CDC veröffentlicht »höchst beunruhigende« Studie zu Corona-Impfungs-Nebenwirkungen

Ärger über fehlende Transparenz: Über 34% der geimpften Amerikaner erleben Nebenwirkungen der Corona-Impfung.

Die CDC-Analyse zeigt, dass die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die für die mRNA-COVID-19-Impfstoffe gemeldet wurden, 5,5 Mal höher ist als die Zahl der Meldungen für alle Impfstoffe, die seit 2009 in den USA an Erwachsene verabreicht wurden, wie LifeSiteNews berichtete.

Berater der Food and Drug Administration (FDA) sind Berichten zufolge verärgert darüber, dass ihnen bestimmte Daten während der Debatte über Auffrischungsimpfungen nicht offengelegt wurden. In der Zwischenzeit hat das Center for Disease Control and Prevention (CDC) die weithin erwarteten COVID-Impfstoff-Sicherheitsdaten veröffentlicht, die »höchst besorgniserregende« Hinweise auf unerwünschte Wirkungen zeigen.

Am 11. Januar veröffentlichte CNN einen Artikel nach einem Interview mit sechs Impfstoffberatern der FDA und der CDC, die ihre Frustration und Besorgnis darüber zum Ausdruck brachten, dass ihnen im vergangenen Jahr während der Debatte über die Zulassung der Auffrischungsimpfungen bestimmte Sicherheitsdaten vorenthalten wurden.

Die Daten, die untersuchten, wie gut die aktualisierten Impfungen die Omicron-Variante bekämpften, deuteten darauf hin, dass die Auffrischungsimpfungen nicht von Natur aus wirksamer waren als die Erstimpfungen, als die sie angepriesen wurden.

Alle sechs Berater erklärten gegenüber CNN, dass die Daten nicht zwingend genug waren, um ihre Entscheidung für die Genehmigung der Auffrischungsimpfungen zu ändern, äußerten aber ihre Besorgnis darüber, dass sie nicht alle verfügbaren Informationen erhalten hatten. Ein Mitglied einer externen Beratergruppe sagte, er sei »verärgert«, dass sie die Daten nicht gesehen hätten, denn »Entscheidungen, die für die Öffentlichkeit getroffen werden, müssen auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen getroffen werden.«

Die Daten wurden Berichten zufolge im Juli 2022 als Preprint-Studie und später in einer medizinischen Fachzeitschrift sowie in FDA-Dokumenten im September veröffentlicht. Die Informationen wurden jedoch nicht direkt an die Berater weitergegeben.

»Es ist klar, dass sie ihre Arbeit nicht gemacht haben und die Vorgänge falsch dargestellt haben«, sagte Dr. Robert Malone, ein starker Kritiker der Corona-Impfung, in einem Interview mit Steve Bannon, in dem er über den aufgedeckten Mangel an Transparenz sprach.

Malone argumentierte, dass die Daten zeigen, dass diejenigen, die diese Mehrfachimpfungen - einschließlich der Auffrischungsimpfungen - erhalten haben, dieses Problem hatten, das ich vorhergesagt habe: die Prägung des Immunsystems und die Verschiebung der Immunreaktionen, die dazu führt, dass diejenigen, die diese Produkte erhalten, eher ins Krankenhaus eingeliefert werden oder sterben.«

Daten, die auf die Risiken der Impfung hinweisen, sind in den Mainstream-Medien während der gesamten Pandemie nicht aufgetaucht. Einige haben sich jedoch gegen das falsche Narrativ ausgesprochen, insbesondere Mediziner, die auf grundlegende wissenschaftliche Tatsachen hinweisen. Während und nach der so genannten Pandemie wurden verschiedene Studien veröffentlicht, die eine alarmierende Zahl negativer Nebenwirkungen bei den Geimpften belegen.

Kürzlich zeigten Umfrageergebnisse, dass 34% der geimpften amerikanischen Erwachsenen geringfügige Nebenwirkungen hatten und 7% von schwerwiegenden negativen Auswirkungen berichteten.