Altparteienvertreter wollen Wahlwiederholung in Berlin verhindern

Siegfried 29.12.2022 - 11:36 Das beste Beweismittel zur Feststellung des neuen deutschen Totalitarismus unter demokratischer Flagge.

Sparen wir uns zukünftig diese Art der Verarsche und ernennen die Volksvertreter auf Lebenszeit und als vererbbaren Titel. Ist also bewiesen , wird nix mit Demokratie im Lande der Welt- und Völkerbeglücker

Desperado 29.12.2022 - 11:30 Best of Tschentscher. Solange solche verlogenen und korrupten Gestalten in der Politik den Ton angeben dürfen und einen Freifahrtschein von der Justiz erhalten, ist die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland faktisch tot. 28.12.2022

Desperado 29.12.2022 - 11:29 BREAKING:

???? Elon sagt, dass die Gain-of-Function-Forschung in Wuhan Biowaffenforschung war: "Die Funktion, auf die Bezug genommen wird, ist der Tod!"

Desperado 29.12.2022 - 11:28 Kim Dotcom auf Twitter:

???? "Ohne korrupte Medien und Big Tech können die Übeltäter euch nicht täuschen oder manipulieren. Ihre pausenlosen Lügen und ihre Zensur sind aufgedeckt worden. Der tiefe Staat hat die Wahrheit angegriffen und zensiert. Ihre Fähigkeit, dies in Zukunft zu tun, muss zerstört werden. Wir müssen den Deep State beenden."

( Ich habe mir bis 2015 nichts aus Medien oder Politik gemacht, habe den Globus kennen gelernt und mir eigenes Wissen angeeignet.Aber wenn man mich durch politische Lügen und Unwissenheit der gekauften Richter als Staatsfeind verleumdet wird....,,Wie heißt es so schön,, Ist der Ruf erst ruiniert lebt es sich ganz ungeniert,,Ich bin jetzt das wozu sie mich gemacht haben, und vielen Obdachlosen und Reichsbürgern ist es genauso ergangen, sie haben die Lügen und das Verarschen satt....Das ,,P ,,in Politik steht für Pest.

Desperado 29.12.2022 - 11:25 Peking: USA sind eine "direkte Bedrohung" für die ganze Welt

Nach der Bewilligung des US-Verteidigungshaushalts für das Haushaltsjahr 2023 erklärte das chinesische Verteidigungsministerium, die USA erhöhten ihre Militärausgaben, um ihre globale Herrschaft zu bewahren. Dabei würden sie die internationale Ordnung bedrohen.Linksextremistische Gruppen und Anti-Polizei-Lobbys haben allein im Jahr 2021 insgesamt 35 Millionen Dollar vom globalistischen Spekulanten und Milliardär George Soros erhalten. Der angebliche Philantrop unterstützt damit staatsfeindliche Organisationen, die den Rechtsstaat untergraben.

Desperado 29.12.2022 - 11:24 „Asylsystem ist kaputt“: 99 Prozent der jungen Asylbewerber sind männlich Österreich.

Knapp 99 Prozent der unter 18-jährigen Asylwerber in Österreich sind männlich. Für Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ist das ein Zeichen dafür, dass das bestehende Asylsystem kaputt ist. „Wir haben mehr Asylanträge von unter 18-jährigen Burschen, wie wir Volksschulkinder im gesamten Burgenland beziehungsweise Einwohner in Zell am See haben. Das geht sich nicht mehr aus.“

( Und da Politiker die sich die Taschen füllen nicht wissen das laut Koran Selbstbefriedigung verboten ist.. befürworten solche Beute Selbstversorger in den Ämtern ,, Vergewaltigungen an unseren Kindern und Frauen,, Wie peinlich das es so verblödete schaffen zu überleben,,

Desperado 29.12.2022 - 11:19 Seit 2016 ist in Kanada der von Ärzten “assistierte” Selbstmord legal.

Seit 2016 wird in Kanada darüber diskutiert, ob die Gruppe derjenigen, die von Ärzten offiziell und ganz legal um die Ecke gebracht werden können, von denen, die in einem Urteil des Supreme Court of Canada aus dem Februar 2015 als Zielgruppe ausgemacht wurden, nämlich “capable adults”, die klar in der Lage sind, ihren Todeswunsch zu formulieren und seine Konsequenzen zu überschauen und die darüber hinaus in einer nicht tolerierbaren Weise an einer schweren und nicht heilbaren Krankheit leiden, auf weitere Gruppen erweitert werden soll. Wie so oft, wenn erst einmal ein Bereich enttabuisiert ist, ist es schwierig, diejenigen im Zaun zu halten, die MEHR wollen.

In Kanada hat das dazu geführt, dass die Erkrankungen, die als Grundlage einer Euthanasie von Patienten durch ihre Ärzte dienen, auf psychische Erkrankungen ausgeweitet wurden. Das kanadische Parlament hat mit seiner Mehrheit aus Liberalen und NDP Gesetz C-7 auf den Weg gebracht, das MAiD “Medical Assistance in Dying” auf psychisch Erkrankte ausweitet. 26.12.2022

Desperado 29.12.2022 - 11:16 Britischer Minister: „Die derzeitige Politik der Regierung steht in Bezug auf die mRNA Impfstoffe auf der falschen Seite der medizinischen Ethik und auf der falschen Seite der wissenschaftlichen Daten. Und letztendlich, wird sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen.

Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet, wies 2015 darauf hin, dass möglicherweise die Hälfte der veröffentlichten medizinischen Literatur einfach unwahr ist. Er schrieb, dass sich die Wissenschaft in Richtung Dunkelheit entwickelt hat, und fragte, wer den ersten Schritt machen wird, um das System zu bereinigen? 26.12.2022

Desperado 29.12.2022 - 11:15 Elon Musk: „Ich wurde vom Weltwirtschaftsforum eingeladen, aber habe abgelehnt.“ 28.12.2022

Der Film neigt sich langsam aber sicher dem Ende und wir sehen ein Massenerwachen bzw. den Zusammenbruch der obsoleten Gesellschaftsstrukturen.

Die Twitter Files zeigen wie tief der tiefe Staat ist und wie das FBI und das Pentagon in die Meinungsdiktatur verwickelt sind. Musk zeigt seine Verbundenheit mit den Anons, kündigt den Gnadenstoß an und das Thema Pizzagate samt pädo-satanischer Elite wird immer präsenter. Sowohl der Kongress als auch das EU-Parlament wollen Musk vorladen. Trump spielte die vermeintliche Trumpfkarte, verkündete seinen Plan zur Meinungsfreiheit und trollte mit seiner großen Ankündigung bzw. der Vergabe seiner Superhelden-Karten auf NFT-Basis mal wieder in gewohnter Manier. Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol versucht Trump wegen Anstiftung und Verschwörung strafrechtlich zu belangen.