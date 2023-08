Aktuelle Untersuchung zu Nord Stream: die Ukraine wars

Die Sprengungen der Nord Stream Pipelines in der Ostsee sind bis heute nicht endgültig aufgeklärt. Derzeit finden wieder Untersuchungen seitens deutscher Experten an Ort und Stelle statt und die Anzeichen verdichten sich, dass die Ukraine hinter den Attentaten stecken soll.

Laut »Spiegel« und ZDF haben die Ermittler Beweise gefunden, die noch nicht veröffentlicht wurden, die aber als »äußerst politisch heikel« beschrieben werden, da sie »eindeutig auf Kiew hinweisen.« In dem Bericht heißt es, die mutmaßlichen Täter hielten sich sowohl vor als auch nach der Explosion in der Ukraine auf. Laut Spiegel haben die deutschen Ermittler der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei keine nennenswerten Zweifel mehr daran, wie es zu dem Geschehen kam. Unter anderem sollen die Ermittler Spuren des explosiven Oktogens in dem Boot gefunden haben, das die Ukrainer gemietet hatten und das sich bei dem Anschlag am Tatort befunden haben soll.

Den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge hat ein Kommando aus Tauchern und Sprengstoffspezialisten die »Andromeda«, einen unauffälligen 75-PS-Kutter, vor ziemlich genau einem Jahr gechartert und ist unbemerkt vom norddeutschen Warnemünde aus über die Ostsee gesegelt, bevor sie am 26. September 2022 Löcher in drei Rohre der Erdgaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 gesprengt hat. Es war ein katastrophaler Angriff auf die Energieversorgung, ein einzigartiger Sabotageakt – ein Angriff auf Deutschland.

Die bisherigen Ermittlungsergebnisse, die größtenteils von deutschen Behörden stammen, unterliegen strenger Geheimhaltung. Nichts soll an die Öffentlichkeit gelangen. Im Auftrag des Kanzleramtes. Diese Geheimhaltungsvorschriften gehen so weit, dass den für den Nord Stream-Fall zuständigen Mitarbeitern des Bundeskriminalamts (BKA), Abteilung ST 24, untersagt ist, darüber mit Kollegen zu sprechen, die nicht an den Ermittlungen beteiligt sind. Ermittler müssen dokumentieren, wann und mit wem sie über welchen Aspekt des Falles gesprochen haben – eine Anforderung, die selbst beim BKA, dem deutschen Pendant zum FBI, äußerst ungewöhnlich ist.