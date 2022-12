AfD zieht gegen die Wahlprüfung des Bundestages vors Verfassungsgericht

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

01.12.2022 - 11:53

Man fragt sich, warum nach etlichen voran gegangenen Urteilen noch jemand Rechtsstaats-Vertrauen in dieses höchste Gericht haben sollte.



Hat die Habarth-Truppe uns nicht bereits ausreichend bewiesen, wessen beflissene Erfüllungsbüttel-Bande sie ist?



Wie soll man von denen noch adäquate Rechtsprechung erwarten?



Die werden jede Klage entweder 'politisch korrekt' abschmettern oder dergestalt umdeuten, dass die offizielle Scheinheils-Verlogenheit an der Macht bleibt.



Wo Wissen fehlt, füllt oft Glaube die Erkenntnislücke. Und der soll bekanntlich ja Opium fürs Volk sein. Auf welche lichten Geistesblitze warten wir bei offensichtlich dahin dämmernden Wachkomatösen eigentlich? Berichten uns die Nachrichten nicht tagtäglich deren närrische Schildbürgerdummheiten? Was will man mit Typen anfangen, die sich einbilden, Sonnenlicht in Kisten einfangen zu können und so verpackt bis ihre fensterlos düsteren Gebäude zu transportieren? Das ist moderne Magie einer Kobold-Sekte, auch Energiewandel genannt.



Hier funktioniert dank deutschen Weltretter-Experten ja nicht mal der Bahnfahrplan. Und solchen hoch dotierten Fachkraftidioten soll ich mein Überleben anvertrauen?



Hätten wir wirklich eine Wahl, wäre die längst verboten worden. Zum Glück für die Eliten ist auf ihr Wahlvieh aber Verlass, denn diese Kälber wählen sich ihre Metzger stolz selber.