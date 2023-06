AfD warnt: Enteignung der Bürger nimmt Fahrt auf

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Das Eckpunktepapier der AfD wäre eine wunderbare und effektive Blaupause für eine UNABHÄNGIGE Regierung. Die Strippenzieher der Ampel (und weitgehend auch der CDU/CSU) wollen aber gerade, daß die Enteignung der Bürger Fahrt aufnimmt - mit dem Endziel Besitzlosigkeit. Gleichzeitig werden mit den enteigneten Mitteln die Ziele unserer "Freunde" finanziert, als da (u.a.) sind: Unterwanderung Deutschlands durch (teure) Immigranten, Schädigung der Industrie durch überhöhte Kosten, Finanzierung des Stellvertreterkrieges der USA in der Ukraine, Schwächung Russlands durch Sanktionen, Rettung des Euro, der EU und des Klimas und Entmachtung zugunsten der von den Globalisten beherrschten EU. Da käme unseren "Freunden" so ein Eckpunktepapier der AfD ganz einfach ungelegen ... Und noch ein Satz zur EZB: sie hat zwar durch ihre absichtlich verfehlte Zinspolitik die Inflation angekurbelt, aber heute hängt sie machtlos zwischen Inflationsbekämpfung und Rezessionsvermeidung.

01.06.2023 - 09:11

… „Haupttreiber der Inflation sind die expansive Geldpolitik der EZB und die desaströse Politik dieser Bundesregierung, die die Staatsverschuldung unverantwortlich ausweitet und durch ideologiepolitische Fehlentscheidungen die Kosten für Lebensmittel, Wohnraum und Energie in die Höhe treibt.“ …



Ja mei; offensichtlich wird zur Erreichung des Ziels bis anno 2030



mit ´tatsächlich` allen Mittel gearbeitet!



Weil sich nicht nur das Schäuble, dieses Schwab, die auch in meinen Augen völlig verschrumpelte Uschi etc. mir göttlichem(?) Segen sicher sind, dass es die Not ist, welche die Menschen beugen wird???