AfD prangert Schulden-Politik der Ampel-Regierung an

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

06.07.2023 - 09:16

In der Nordsee sollen in den kommenden Jahren zwei künstliche Inseln gebaut werden. Sie sollen bei der Energiewende helfen, denn auf ihnen soll der Strom aus den wachsenden Windparks vor der Küste gebündelt, verteilt und in Wasserstoff umgewandelt werden. Die Kosten belaufen sich auf bis zu rund fünf Milliarden Euro.( Deutsches Steuergeld.....Da macht Baerbock noch ein paar 15 Millionen Partys aus der Portokasse der Deutschen zur Vorfeier ) Und kein Experte redet darüber das die Niederlande damit unter Wasser gesetzt werden was man dann wieder der Arktischen Schmelze / Klimawandel in die Schuhe schiebt.