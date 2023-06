AfD prangert an: Grünes »Selbstbestimmungsgesetz« legt Axt an Grundlagen der Familie

Der »Queerbeauftragte« der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), fordert in seiner Stellungnahme zum Entwurf des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes, die Streichung eines Hinweises auf das Hausrecht im Zusammenhang mit Frauensaunen und Frauenfitnessstudios und der dortigen Konfrontation mit biologischen Männern. Gleichzeitig fordert er, finanzielle Sanktionen für Angehörige, die das Geschlecht einer mit Ihnen verwandten sogenannten Transperson benennen, zu erleichtern. Das Aussprechen von »Mama« und »Papa« könnte so zukünftig teuer werden in Deutschland.