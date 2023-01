AfD fordert: Kanzler muss Bundeswehr nun einem Fachmann anvertrauen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

16.01.2023 - 13:05

So ein "richtlinienINkompetenter" Kanzler eines fremdbeherrschten Staates hat's nicht leicht!



Schon bei der Zusammenstellung seiner "Parteielite"

dürften sich seine von den Totengräbern Deutschlands vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten sehr in Grenzen gehalten haben.



Bin gespannt, ob seine "Berater" es ihm erlauben werden, eine "Personalie außerhalb der Parteielite" (was für eine "Elite"?) - und womöglich sogar eine männliche - "auszuwählen".