AfD bei 22 Prozent

Die Alternative für Deutschland steigt in den Umfragen stark an. Mittlerweile wählt fast jeder vierte Deutsche die Anti-Einwanderungspartei, die seitens des Establishment des Landes diskreditiert wird.

Inflation, anhaltende unkontrollierte Masseneinwanderung aus der Dritten Welt und umstrittene Waffenlieferungen für Selenskijs Krieg in der Ukraine - die Deutschen beginnen, ihrer Herrscher überdrüssig zu werden. Das ist in den Meinungsumfragen mittlerweile deutlich sichtbar. Die Alternative für Deutschland (AfD) verzeichnete in letzter Zeit einen sehr starken Zuwachs an Unterstützung. Und in der neuesten Umfrage von Ipsos erreicht die Partei einen Rekordwert von 22 Prozent. Das ist eine Steigerung um drei Prozentpunkte in nur einem Monat. Mittlerweile ist die AfD deutlich größer als die Sozialdemokraten und liegt auf dem zweiten Platz, wenn man die Stimmen der beiden christdemokratischen Parteien zusammenzählt.

Selten waren die Deutschen »so unzufrieden mit der Entwicklung im Land wie heute«, bemerkt Robert Grimm, Forschungsleiter bei Ipsos. »Das Land befindet sich in einem wirtschaftlichen Ungleichgewicht und es sind keine unmittelbaren Lösungen für die Sorgen der Bevölkerung in Sicht: Inflation, steigende Mieten, sinkende Reallöhne, der Ukraine-Krieg und Migration«, sagt Grimm laut The Local.

Der Ipsos-Experte stellt außerdem fest, dass der »unkonstruktive Umgang« der Regierung mit den Erfolgen der AfD im Osten des Landes und die »häufige Verallgemeinerung ihrer Wählerschaft« als angebliche Rechtsextremisten die Partei nur noch beliebter gemacht hätten. Im vergangenen Monat gewann Robert Sesselmann als erster AfD-Politiker eine Regionalratswahl in Deutschland. Die Thüringer Landesregierung reagierte, indem sie versuchte, den Amtsantritt des gewählten Politikers zu verhindern, indem sie eine sogenannte »Demokratieuntersuchung« gegen Sesselmann und seine Werte einleitete. Diese Maßnahme wurde von vielen Deutschen als Angriff auf die Demokratie angesehen und dürfte die Unterstützung der AfD weiter gestärkt haben.